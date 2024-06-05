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    ПМЭФ 2024

    До конца года в Петербурге планируется закончить строительство трёх станций метро

    18905
    37 комментариев

    До конца 2024 года в Петербурге планируется завершить строительство трёх новых станций метро. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью ТАСС, фрагменты которого публикуются 5 июня, в преддверии ПМЭФ.

    «Метрострой Северной столицы», по словам Беглова, ведёт активные работы на трех линиях. Станция «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии должна быть сдана в третьем квартале 2024 года. Она станет первой новой станцией петербургского метро за последние пять лет и одной из самых глубоких — строительство ведется на глубине 70 метров под землей. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тысяч человек.

    Станции «Путиловская» и «Казаковская» на Красносельско-Калининской линии, по словам Беглова, будут достроены до конца года. Следующий вводной участок этой линии — станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» (она же — «Обводный канал — 2»). Там, по словам Беглова, в тестовом режиме прокладывают тоннели два проходческих щита диаметром 5,63 метра.

    Двухпутный щит «Надежда» заработал в тестовом режиме на Невско-Василеостровской линии. После получения положительного заключения Главгосэкспертизы в 2024 году он начнет регулярную проходку от «Беговой» к будущей станции «Каменка» (другое название — «Планерная/Зоопарк»). А пока город готовится к строительству станций «Богатырская» и «Каменка».

    К 2030 году в Петербурге предполагается открыть 21 новую станцию метро, и тогда их общее число достигнет 93, а длина эксплуатируемых путей составит почти 160 километров.

    Напомним, в апреле Беглов рассказал, что «Горный институт» может быть открыт в сентябре. Как выглядит вестибюль будущей станции, смотрите на «Фонтанке».

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    Комментарии 37

    VKuser13319418705 Июн 2024 в 11:09
    Новость бодрит!
    +0−0
    28089653005 Июн 2024 в 10:50
    Из города деньги уходят по адресу: Москва Кремль. И Брехлов поставлен этот поток только увеличивать. Так что ни метро, ни развития в городе не будет.
    +0−0
    28024686505 Июн 2024 в 10:31
    какого года?
    +0−0
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