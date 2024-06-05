До конца года в Петербурге планируется закончить строительство трёх станций метро

До конца 2024 года в Петербурге планируется завершить строительство трёх новых станций метро. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью ТАСС, фрагменты которого публикуются 5 июня, в преддверии ПМЭФ.



«Метрострой Северной столицы», по словам Беглова, ведёт активные работы на трех линиях. Станция «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии должна быть сдана в третьем квартале 2024 года. Она станет первой новой станцией петербургского метро за последние пять лет и одной из самых глубоких — строительство ведется на глубине 70 метров под землей. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тысяч человек.

