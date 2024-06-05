До конца года в Петербурге планируется закончить строительство трёх станций метро

До конца 2024 года в Петербурге планируется завершить строительство трёх новых станций метро. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью ТАСС, фрагменты которого публикуются 5 июня, в преддверии ПМЭФ.
«Метрострой Северной столицы», по словам Беглова, ведёт активные работы на трех линиях. Станция «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии должна быть сдана в третьем квартале 2024 года. Она станет первой новой станцией петербургского метро за последние пять лет и одной из самых глубоких — строительство ведется на глубине 70 метров под землей. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тысяч человек.
Станции «Путиловская» и «Казаковская» на Красносельско-Калининской линии, по словам Беглова, будут достроены до конца года. Следующий вводной участок этой линии — станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» (она же — «
Двухпутный щит «Надежда» заработал в тестовом режиме на Невско-Василеостровской линии. После получения положительного заключения Главгосэкспертизы в 2024 году он начнет регулярную проходку от «Беговой» к будущей станции «Каменка» (другое название — «Планерная/Зоопарк»). А пока город готовится к строительству станций «Богатырская» и «Каменка».
К 2030 году в Петербурге предполагается открыть 21 новую станцию метро, и тогда их общее число достигнет 93, а длина эксплуатируемых путей составит почти 160 километров.
Напомним, в апреле Беглов рассказал, что «Горный институт» может быть открыт в сентябре. Как выглядит вестибюль будущей станции, смотрите на «Фонтанке».