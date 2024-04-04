Работа завершается. Беглов сказал, когда планируют открыть станцию «Горный институт»

В сентябре 2024 года в Петербурге может быть открыта станция метро «Горный институт». Планы 4 апреля подтвердил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.



«Сегодня там, на глубине в 70 метров, под тоннами земли и воды, метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы», - говорится в сообщении.



О том, что запуск работы станции намечен на сентябрь, было известно в конце 2023 года. 1 апреля 2024-го на станцию прибыл первый состав — технический хозяйственный поезд.