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    Работа завершается. Беглов сказал, когда планируют открыть станцию «Горный институт»

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    В сентябре 2024 года в Петербурге может быть открыта станция метро «Горный институт». Планы 4 апреля подтвердил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

    «Сегодня там, на глубине в 70 метров, под тоннами земли и воды, метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы», - говорится в сообщении.

    О том, что запуск работы станции намечен на сентябрь, было известно в конце 2023 года. 1 апреля 2024-го на станцию прибыл первый состав — технический хозяйственный поезд.

    Кроме того, до конца текущего года планируется ввести также участок Красносельско-Калининской, «коричневой» линии «Казаковская» — «Путиловская».

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