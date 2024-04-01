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    На станцию метро «Горный институт» прибыл первый поезд

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    На строящуюся станцию метро «Горный институт» прибыл первый состав — технический хозяйственный поезд. Об этом 1 апреля в своем телеграм-канале сообщила компания «Метрострой Северной столицы».

    «Технический хозяйственный поезд добрался до платформ «Горного института»! Помогаем представить на его месте привычный синий состав в тоннеле Лахтинско-Правобережной линии», — говорится в сообщении метростроителя.

    тг-канал »Метрострой Северной столицы»

    В конце декабря 2023 года компания рассказывала, что надеется ввести станцию «Горный институт» к сентябрю 2024 года.

    Ранее в марте первый технический поезд преодолел отрезок пути «оранжевой» ветки от «Спасской» до станции «Театральная». После «Театральной» конечной станцией на линии будет «Горный институт», эта станция откроется на несколько лет раньше «Театральной», первый вестибюль которой обещают построить к 2028 году.

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