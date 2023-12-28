Стало известно, когда в Петербурге может появиться новая станция метро

«Метрострой Северной столицы надеется ввести станцию «Горный институт» уже к сентябрю. Она должна быть не единственной в 2024 году.



О планах МССС рассказал «Фонтанке» 28 декабря. В компании добавили, что сейчас работы идут в графике.

Ранее о том, что правительство рассчитывает на ввод «Горного института» к 1 сентября, написал «Закс.Ру», ссылаясь на вице-губернатора Николая Линченко. До этого речь шла о последнем квартале 2024 года.

Напомним, помимо участка Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Горный институт» в 2024 году должен быть введен участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах со сроками на этом объекте, которые в итоге привели к возбуждению уголовного дела. Недавно в Смольном отчитались, что на «Путиловской» начали строить пересадочный узел к станции «Кировский завод».