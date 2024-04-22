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    Метрострой показал вестибюль будущей станции метрополитена «Горный институт»

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    3 комментария

    Актуальное состояние будущей станции метро «Горный институт» в понедельник, 22 апреля, показал «Метрострой Северной столицы». Снимки станции Лахтинско-Правобережной линии опубликовала компания в своем телеграм-канале.

    В сентябре 2024 года в Петербурге может быть открыта станция метро «Горный институт». О таких планах в начале апреля рассказал губернатор Александр Беглов.

    Кроме того, до конца текущего года планируется ввести также участок Красносельско-Калининской, «коричневой», линии «Казаковская» — «Путиловская».

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    Комментарии 3

    lnj22 Апр 2024 в 20:18
    Не понял. А что, "Театральную" будут облицовывать при движущихся составах? Или по ночам? Или на неё вообще плюнули?
    +0−0
    Yuri_SPb22 Апр 2024 в 19:53
    Стена симпатичная. Ладно, без лирики, развивайте метро! Нынешнее состояние не соответствует нуждам пятимиллионного города.
    +0−0
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