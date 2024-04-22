Метрострой показал вестибюль будущей станции метрополитена «Горный институт»

Актуальное состояние будущей станции метро «Горный институт» в понедельник, 22 апреля, показал «Метрострой Северной столицы». Снимки станции Лахтинско-Правобережной линии опубликовала компания в своем телеграм-канале.
В сентябре 2024 года в Петербурге может быть открыта станция метро «Горный институт». О таких планах в начале апреля рассказал губернатор Александр Беглов.
Кроме того, до конца текущего года планируется ввести также участок Красносельско-Калининской, «коричневой», линии «Казаковская» — «Путиловская».