Рабочие на крыше, экскаватор на участке. Посмотрите, как строят выходы со станции «Горный институт»





Участок оранжевой линии от «Спасской» через «Театральную» до «Горного института» — это первая стройка, которую сдаст «Метрострой Северной столицы». Как ранее заявляли в Смольном — в сентябре (хотя «Театральная» еще несколько лет будет работать на прогон без выхода на поверхность). Однако пока нет ясного понимания, состоится ли в сентябре только технический пуск (с последующей пусконаладкой) или уже поедут составы с пассажирами.



Параллельно достраивается участок коричневой линии от «Казаковской» до «Путиловской»; его тоже ждут в 2024 году, однако пересадка с «Путиловской» на «Кировский завод» заработает только в 2025-м.



«Метрострой Северной столицы» получил положительное заключение на проектную документацию по зеленой линии метро от «Беговой» до «Каменки» и собирается начинать плановую проходку — как и на коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной».