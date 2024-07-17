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    Рабочие на крыше, экскаватор на участке. Посмотрите, как строят выходы со станции «Горный институт»

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    9 комментариев

    В Петербурге идут работы по отделке выходов со станции «Горный институт». Их наблюдают прохожие через невысокий забор.

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    Судя по всему, идут кровельные работы на двух выходах из подземного вестибюля на углу Большого проспекта В. О. и Косой линии. Как они будут расположены, ранее показывал «Метрострой Северной столицы» в своем телеграм-канале.

    Фото: тг-канал «Метростроя Северной столицы»
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    Участок оранжевой линии от «Спасской» через «Театральную» до «Горного института» — это первая стройка, которую сдаст «Метрострой Северной столицы». Как ранее заявляли в Смольном — в сентябре (хотя «Театральная» еще несколько лет будет работать на прогон без выхода на поверхность). Однако пока нет ясного понимания, состоится ли в сентябре только технический пуск (с последующей пусконаладкой) или уже поедут составы с пассажирами.

    Параллельно достраивается участок коричневой линии от «Казаковской» до «Путиловской»; его тоже ждут в 2024 году, однако пересадка с «Путиловской» на «Кировский завод» заработает только в 2025-м.

    «Метрострой Северной столицы» получил положительное заключение на проектную документацию по зеленой линии метро от «Беговой» до «Каменки» и собирается начинать плановую проходку — как и на коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной».

    Фото: тг-канал «Метростроя Северной столицы»

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    Комментарии 9

    mary@17 Июл 2024 в 18:27
    Да, станции Метро в СПб строятся так редко, что постройка каждой станции это событие вселенского масштаба, даже если и не достроят.
    +1−0
    Антибункерный17 Июл 2024 в 18:03
    Вот "восьмой ребёнок в семье" загордится своими "достижениями". Сразу 99,9% проголосуют за него.... на т.н."выборах"
    +2−0
    lnj17 Июл 2024 в 17:55
    Театральная - без выхода на поверхность. Закопали десятки миллиардов. А говорят, у города нет денег.
    Я предлагаю наоборот строить выходы без станций. Тогда реально за 25-й год построить 120 выходов.
    +2−0
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