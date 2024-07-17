Рабочие на крыше, экскаватор на участке. Посмотрите, как строят выходы со станции «Горный институт»

В Петербурге идут работы по отделке выходов со станции «Горный институт». Их наблюдают прохожие через невысокий забор.
Судя по всему, идут кровельные работы на двух выходах из подземного вестибюля на углу Большого проспекта В. О. и Косой линии. Как они будут расположены, ранее показывал «Метрострой Северной столицы» в своем телеграм-канале.
Участок оранжевой линии от «Спасской» через «Театральную» до «Горного института» — это первая стройка, которую сдаст «Метрострой Северной столицы». Как ранее заявляли в Смольном — в сентябре (хотя «Театральная» еще несколько лет будет работать на прогон без выхода на поверхность). Однако пока нет ясного понимания, состоится ли в сентябре только технический пуск (с последующей пусконаладкой) или уже поедут составы с пассажирами.
Параллельно достраивается участок коричневой линии от «Казаковской» до «Путиловской»; его тоже ждут в 2024 году, однако пересадка с «Путиловской» на «Кировский завод» заработает только в 2025-м.
«Метрострой Северной столицы» получил положительное заключение на проектную документацию по зеленой линии метро от «Беговой» до «Каменки» и собирается начинать плановую проходку — как и на коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной».