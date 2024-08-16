«Проспект Большевиков» и «Ладожскую» тоже закрыли на вход

Закрытия на четвёртой линии метро Петербурга продолжаются. В 8:35 закрыли на вход станцию «Проспект Большевиков», в 8:41 — «Ладожскую», сообщает телеграм-канал метрополитена.

В 8:37 в метро сообщили об остановке движения поездов на четвертой линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского-1». Причина — перегрузка «Площади Александра Невского», люди не успевают переходить между станциями.

Повышенный пассажиропоток на «Площади Александра Невского» наблюдается с утра 16 августа из-за закрытия станций «Спасская» и «Достоевская» в связи со строительными работами (поезда ходили только до «Лиговского проспекта»).

UPD: В 8:46 «Проспект Большевиков» и «Ладожская» вернулись в обычный режим работы.