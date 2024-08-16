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    «Проспект Большевиков» и «Ладожскую» тоже закрыли на вход

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    Закрытия на четвёртой линии метро Петербурга продолжаются. В 8:35 закрыли на вход станцию «Проспект Большевиков», в 8:41 — «Ладожскую», сообщает телеграм-канал метрополитена.

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    «Закрыта станция метро «Ладожская», всех выводят», — пишет читательница «Фонтанки» Маша.

    В 8:37 в метро сообщили об остановке движения поездов на четвертой линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского-1». Причина — перегрузка «Площади Александра Невского», люди не успевают переходить между станциями.

    Повышенный пассажиропоток на «Площади Александра Невского» наблюдается с утра 16 августа из-за закрытия станций «Спасская» и «Достоевская» в связи со строительными работами (поезда ходили только до «Лиговского проспекта»).

    UPD: В 8:46 «Проспект Большевиков» и «Ладожская» вернулись в обычный режим работы.

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