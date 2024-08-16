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    Начались работы по подключению станции «Горный институт» к действующему метрополитену: видео

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    В Санкт-Петербурге начались работы по подключению станции метро «Горный институт» к действующим участкам подземки. Об этом 16 августа сообщил официальный телеграм-канал «Начальник транспортного цеха» и опубликовал «исторические кадры» с места работ.

    По сведениям канала, круглосуточные работы будут вестись на протяжении трех дней. Специалистам предстоит выполнить демонтаж стрелочных переводов, установить программное обеспечение для управления стрелками, сигналами и маршрутами, произвести балластировку стрелочных переводов и путей, подключить оборудование, необходимое для продления линии метрополитена, осуществить переустройство контактной сети и завершить укладку новых путей.

    Из-за строительно-монтажных работ на участке от «Спасской» до строящейся станции «Горный институт» изменится график работы двух станций петербургского метрополитена. Часть «оранжевой» ветки будет недоступна.

    «Горный институт» планируют сдать осенью. «Фонтанка» показывала, как в июле там строили выходы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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