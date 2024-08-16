Начались работы по подключению станции «Горный институт» к действующему метрополитену: видео

В Санкт-Петербурге начались работы по подключению станции метро «Горный институт» к действующим участкам подземки. Об этом 16 августа сообщил официальный телеграм-канал «Начальник транспортного цеха» и опубликовал «исторические кадры» с места работ.

По сведениям канала, круглосуточные работы будут вестись на протяжении трех дней. Специалистам предстоит выполнить демонтаж стрелочных переводов, установить программное обеспечение для управления стрелками, сигналами и маршрутами, произвести балластировку стрелочных переводов и путей, подключить оборудование, необходимое для продления линии метрополитена, осуществить переустройство контактной сети и завершить укладку новых путей.