«Народ ядом захлебывается». «Площадь Александра Невского-1» снова закрыли на вход

В 08:50 станцию метро «Площадь Александра Невского-1» снова закрыли на вход, она работает только на выход, сообщает телеграм-канал метро.
читатель «Фонтанки»
«Народ на «Александра Невского» ядом захлебывается. Закрыли на вход станцию. Люди на Ладожский вокзал не могут доехать. Такси нет. Автобусы под завязку», — пишет читательница «Фонтанки» Алена.
«Площадь Александра Невского» испытывает повышенную нагрузку из-за закрытия «Спасской» (на три дня) и «Достоевской» (на один день). Поезда ходят только до «Лиговского проспекта», поэтому «Площадь Александра Невского» осталась единственной пересадочной станцией на четвёртой линии. Из-за этого там очень высокий пассажиропоток. Движение поездов на линии даже на некоторое время останавливали, а станции закрывали.