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    «В субботу-воскресенье обкатается». Станцию метро «Чернышевская» открыли после реконструкции

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    Станция метро «Чернышевская» открылась для пассажиров после реконструкции. Она была закрыта с 2022 года.

    Церемония открытия прошла утром 12 июля, в ней принял участие губернатор Александр Беглов. Глава города поинтересовался у пассажиров, как им обновленная станция, назвал реконструкцию первым результатом «Метростроя Северной столицы» и предположил, что за выходные «Чернышевская» «обкатается, чтобы в понедельник люди уже спокойно поехали на работу.

    Фонтанка.ру

    «Фонтанка» рассказывала, что изначально завершения работ ожидали к маю, затем к июлю. В итоге, как заявили власти, реконструкцию закончили в июне, но затем настало время пусконаладки и получения разрешительной документации. Губернатор Александр Беглов обещал, что станцию запустят в третьей декаде июля, а в противном случае грозил разобраться с виновными. Одновременно он дал установку на 15-е число, а после получения заключения о соответствии и разрешения на ввод стало понятно, что можно успеть и раньше. В итоге дату открытия назначили на 13 июля.

    Станция «Чернышевская» ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта, чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. Стоимость работ оценили более чем в 2 млрд рублей. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской».

    С 1 июня на ремонт и реконструкцию ушли станции «Удельная» и «Фрунзенская».

    Реконструкция станции «Чернышевская» стартовала 25 октября 2022 года. Срок контракта: 30 июня 2024 года. Реконструкция проводилась на площади 5832,2 кв. м. В этот строительный объем вошли: наклонный ход и примыкающий к нему вентиляционный ствол, наземный вестибюль, включая помещения в уровне машинного зала, и подвальные помещения. Так, полезная площадь последних за счет оптимальной перепланировки сегодня составляет более 306 кв. м (до начала работ — 291 кв. м).

    Основной задачей реконструкции стало увеличение пропускной способности востребованной станции. Для этого разместили четыре узкобалюстрадных эскалатора КТП-5 вместо трех устаревшей модели ЛТ-1, установленной почти на всех станциях первой очереди. Высота подъема новых эскалаторов, как и глубина станции, составляет 66 метров. Общее количество смонтированных на четырех узкобалюстрадных механизмах ступеней — 2908. Замена оборудования позволила повысить пропускную способность «Чернышевской» на 6,5 тысячи пассажиров в сутки.

    Другой важной частью реконструкции «Чернышевской» стала замена отделки и привычных архитектурных элементов. Площадь уложенного декоративного камня во внутренней части вестибюля (стены и полы) — 1500 кв. м, по внешнему периметру фасада — 1200 кв. м. Данный декоративный камень передан в дар ОАО «Газпром».

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