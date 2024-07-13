«В субботу-воскресенье обкатается». Станцию метро «Чернышевская» открыли после реконструкции

Станция метро «Чернышевская» открылась для пассажиров после реконструкции. Она была закрыта с 2022 года.



Церемония открытия прошла утром 12 июля, в ней принял участие губернатор Александр Беглов. Глава города поинтересовался у пассажиров, как им обновленная станция, назвал реконструкцию первым результатом «Метростроя Северной столицы» и предположил, что за выходные «Чернышевская» «обкатается, чтобы в понедельник люди уже спокойно поехали на работу.

