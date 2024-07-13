«В субботу-воскресенье обкатается». Станцию метро «Чернышевская» открыли после реконструкции

Станция метро «Чернышевская» открылась для пассажиров после реконструкции. Она была закрыта с 2022 года.
Церемония открытия прошла утром 12 июля, в ней принял участие губернатор Александр Беглов. Глава города поинтересовался у пассажиров, как им обновленная станция, назвал реконструкцию первым результатом «Метростроя Северной столицы» и предположил, что за выходные «Чернышевская» «обкатается, чтобы в понедельник люди уже спокойно поехали на работу.
Фонтанка.ру
«Фонтанка» рассказывала, что изначально завершения работ ожидали к маю, затем к июлю. В итоге, как заявили власти, реконструкцию закончили в июне, но затем настало время пусконаладки и получения разрешительной документации. Губернатор Александр Беглов обещал, что станцию запустят в третьей декаде июля, а в противном случае грозил разобраться с виновными. Одновременно он дал установку на 15-е число, а после получения заключения о соответствии и разрешения на ввод стало понятно, что можно успеть и раньше. В итоге дату открытия назначили на 13 июля.
Станция «Чернышевская» ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта, чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. Стоимость работ оценили более чем в 2 млрд рублей. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской».
С 1 июня на ремонт и реконструкцию ушли станции «Удельная» и «Фрунзенская».