А можем еще быстрее. Открытие «Чернышевской» перенесли на субботу

Реконструкция станции «Чернышевская» стартовала 25 октября 2022 года. Срок контракта: 30 июня 2024 года. Реконструкция проводилась на площади 5832,2 кв. м. В этот строительный объем вошли: наклонный ход и примыкающий к нему вентиляционный ствол, наземный вестибюль, включая помещения в уровне машинного зала и подвальные помещения. Так, полезная площадь последних за счет оптимальной перепланировки сегодня составляет более 306 кв. м (до начала работ — 291 кв. м).



Основной задачей реконструкции стало увеличение пропускной способности востребованной станции. Для этого разместили четыре узкобалюстрадных эскалатора КТП-5 вместо трех устаревшей модели ЛТ-1, установленной почти на всех станциях первой очереди. Высота подъема новых эскалаторов, как и глубина станции, составляет 66 метров. Общее количество смонтированных на четырех узкобалюстрадных механизмах ступеней — 2908. Замена оборудования позволила повысить пропускную способность «Чернышевской» на 6,5 тысячи пассажиров в сутки.



Другой важной частью реконструкции «Чернышевской» стала замена отделки и привычных архитектурных элементов. Площадь уложенного декоративного камня во внутренней части вестибюля (стены и полы) — 1500 кв. м, по внешнему периметру фасада — 1200 кв. м. Данный декоративный камень передан в дар ОАО «Газпром».

