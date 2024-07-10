«Чернышевскую» разрешили открывать. Этого ждут в понедельник 15 июля

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод станции метро «Чернышевская» в строй. Ее откроют «в ближайшее время».



О получении разрешения на ввод 10 июля рассказали комитет по строительству и сам Госстройнадзор.

«В ближайшее время станцию откроют для пассажиров. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов дал команду проверить все инженерные системы и открыть станцию в третьей декаде июля», — напоминает комстрой. Однако, по данным «Фонтанки», профильные службы намерены запустить «Чернышевскую» 15 июля.



Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии реконструкции проектным решениям.