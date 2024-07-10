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    «Чернышевскую» разрешили открывать. Этого ждут в понедельник 15 июля

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    Госстройнадзор выдал разрешение на ввод станции метро «Чернышевская» в строй. Ее откроют «в ближайшее время».

    О получении разрешения на ввод 10 июля рассказали комитет по строительству и сам Госстройнадзор.

    «В ближайшее время станцию откроют для пассажиров. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов дал команду проверить все инженерные системы и открыть станцию в третьей декаде июля», — напоминает комстрой. Однако, по данным «Фонтанки», профильные службы намерены запустить «Чернышевскую» 15 июля.

    Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии реконструкции проектным решениям.

    Реконструкция станции «Чернышевская» стартовала 25 октября 2022 года. Срок контракта: 30 июня 2024 года. Реконструкция проводилась на площади 5832,2 кв. м. В этот строительный объем вошли: наклонный ход и примыкающий к нему вентиляционный ствол, наземный вестибюль, включая помещения в уровне машинного зала и подвальные помещения. Так, полезная площадь последних за счет оптимальной перепланировки сегодня составляет более 306 кв. м (до начала работ — 291 кв. м).

    Основной задачей реконструкции стало увеличение пропускной способности востребованной станции. Для этого разместили четыре узкобалюстрадных эскалатора КТП-5 вместо трех устаревшей модели ЛТ-1, установленной почти на всех станциях первой очереди. Высота подъема новых эскалаторов, как и глубина станции, составляет 66 метров. Общее количество смонтированных на четырех узкобалюстрадных механизмах ступеней — 2908. Замена оборудования позволила повысить пропускную способность «Чернышевской» на 6,5 тысячи пассажиров в сутки.

    Другой важной частью реконструкции «Чернышевской» стала замена отделки и привычных архитектурных элементов. Площадь уложенного декоративного камня во внутренней части вестибюля (стены и полы) — 1500 кв. м, по внешнему периметру фасада — 1200 кв. м. Данный декоративный камень передан в дар ОАО «Газпром».

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    Комментарии 1

    Вауреур10 Июл 2024 в 19:11
    Реконструировать пора со скоростью Москвы
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