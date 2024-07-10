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    Станцию «Чернышевская» собираются открыть в понедельник, 15 июля

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    7 комментариев

    Станцию метро «Чернышевская» намерены открыть после реконструкции в понедельник, 15 июля. Официально объявляли о третьей декаде месяца.

    Тот факт, что все службы нацелены на 15 июля, «Фонтанке» подтвердили несколько осведомленных источников. «Техническая готовность позволяет, заключение о соответствии тоже, разрешение на ввод ожидается на днях, — говорит один из них. — Да, действительно, план открыться 15 июля. Не исключены форс-мажоры, конечно, но сейчас цель — 15-е».

    Напомним, во время последнего обхода губернатор Александр Беглов обещал, что станция «Чернышевская» откроется в третьей декаде июля. Однако там же, по словам собеседников «Фонтанки», он рекомендовал управиться к 15-му числу.

    Ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал на реконструкцию «Чернышевской» заключение о соответствии проектным решениям.

    «Чернышевская» закрылась на реконструкцию в 2022 году и, несмотря на завершение работ, все еще не работает. Среди прочего рабочие в ходе реконструкции увеличили пропускную способность станции, поставив вместо трех эскалаторов четыре.

    Реконструкция станции «Чернышевская» стартовала 25 октября 2022 года. Срок контракта: 30 июня 2024 года. Реконструкция проводилась на площади 5832,2 кв. м. В этот строительный объем вошли: наклонный ход и примыкающий к нему вентиляционный ствол, наземный вестибюль, включая помещения в уровне машинного зала и подвальные помещения. Так, полезная площадь последних за счет оптимальной перепланировки сегодня составляет более 306 кв. м (до начала работ — 291 кв. м).

    Основной задачей реконструкции стало увеличение пропускной способности востребованной станции. Для этого разместили четыре узкобалюстрадных эскалатора КТП-5 вместо трех устаревшей модели ЛТ-1, установленной почти на всех станциях первой очереди. Высота подъема новых эскалаторов, как и глубина станции, составляет 66 метров. Общее количество смонтированных на четырех узкобалюстрадных механизмах ступеней — 2908. Замена оборудования позволила повысить пропускную способность «Чернышевской» на 6,5 тысячи пассажиров в сутки.

    Другой важной частью реконструкции «Чернышевской» стала замена отделки и привычных архитектурных элементов. Площадь уложенного декоративного камня во внутренней части вестибюля (стены и полы) — 1500 кв. м, по внешнему периметру фасада — 1200 кв. м. Данный декоративный камень передан в дар ОАО «Газпром».

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    Комментарии 7

    Трассер10 Июл 2024 в 16:21
    Страшно.
    Как следствие - еще 4 других закроют. Тенденция, однако...
    +2−0
    Ганс-Дитрих Геншер10 Июл 2024 в 16:02
    а 16го, в дождь, она протечёт.

    Хотя нет, это новые только текут....
    +1−0
    Melchett10 Июл 2024 в 16:01
    есть и хорошие новости, оказывается!
    +0−0
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