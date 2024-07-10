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    Ростехнадзор одобрил результаты реконструкции «Чернышевской»

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    8 комментариев

    Северо-Западное управление Ростехнадзора проверило результаты реконструкции «Чернышевской». Специалисты установили, что она проведена полностью и без нарушений.

    Как сообщает сам Ростехнадзор 10 июля, служба выдала заключение о соответствии требованиям проекта. Ранее губернатор Александр Беглов заявил: «Дал команду проверить все инженерные системы. Важна безопасность людей. Попросил Технадзор придирчиво посмотреть и проверить все коммуникации».

    Напомним, открытие «Чернышевской» ожидается в третьей декаде июля. «Если в установленные сроки станция не будет запущена, то приму меры к исполнителям», — обещал Беглов во время обхода на прошлой неделе.

    «Чернышевская» закрылась на реконструкцию в 2022 году и, несмотря на завершение работ, все еще не работает. Среди прочего, рабочие в ходе реконструкции увеличили пропускную способность станции, поставив вместо трех эскалаторов четыре.

    Реконструкция станции «Чернышевская» стартовала 25 октября 2022 года. Срок контракта: 30 июня 2024 года. Реконструкция проводилась на площади 5832,2 кв. м. В этот строительный объем вошли: наклонный ход и примыкающий к нему вентиляционный ствол, наземный вестибюль, включая помещения в уровне машинного зала и подвальные помещения. Так, полезная площадь последних за счет оптимальной перепланировки сегодня составляет более 306 кв. м (до начала работ — 291 кв. м).

    Основной задачей реконструкции стало увеличение пропускной способности востребованной станции. Для этого разместили четыре узкобалюстрадных эскалатора КТП-5 вместо трех устаревшей модели ЛТ-1, установленной почти на всех станциях первой очереди. Высота подъема новых эскалаторов, как и глубина станции, составляет 66 метров. Общее количество смонтированных на четырех узкобалюстрадных механизмах ступеней — 2908. Замена оборудования позволила повысить пропускную способность «Чернышевской» на 6,5 тысячи пассажиров в сутки.

    Другой важной частью реконструкции «Чернышевской» стала замена отделки и привычных архитектурных элементов. Площадь уложенного декоративного камня во внутренней части вестибюля (стены и полы) — 1500 кв. м, по внешнему периметру фасада — 1200 кв. м. Данный декоративный камень передан в дар ОАО «Газпром».

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    Комментарии 8

    adamwest9610 Июл 2024 в 16:37
    Ну если б не Беглов, проверять бы, конечно, никто не стал, да
    +0−0
    Марти МакФлай10 Июл 2024 в 15:05
    Александр Дмитриевич, ждем открытия этой новой станции к выборам.Спасибо вам за заботу!
    +1−1
    28206267510 Июл 2024 в 14:54
    А технадзор был заложен в смете? вопрос непраздный, от этого как раз и безопасность людей…
    +1−1
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