Ростехнадзор одобрил результаты реконструкции «Чернышевской»

Северо-Западное управление Ростехнадзора проверило результаты реконструкции «Чернышевской». Специалисты установили, что она проведена полностью и без нарушений.



Как сообщает сам Ростехнадзор 10 июля, служба выдала заключение о соответствии требованиям проекта. Ранее губернатор Александр Беглов заявил: «Дал команду проверить все инженерные системы. Важна безопасность людей. Попросил Технадзор придирчиво посмотреть и проверить все коммуникации».

Напомним, открытие «Чернышевской» ожидается в третьей декаде июля. «Если в установленные сроки станция не будет запущена, то приму меры к исполнителям», — обещал Беглов во время обхода на прошлой неделе.



«Чернышевская» закрылась на реконструкцию в 2022 году и, несмотря на завершение работ, все еще не работает. Среди прочего, рабочие в ходе реконструкции увеличили пропускную способность станции, поставив вместо трех эскалаторов четыре.