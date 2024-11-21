В Смольном прокомментировали информацию о переносе запуска «Горного института» на 2025 год

Комитет по строительству заявляет, что строительные работы на новом участке метро «Спасская» — «Горный институт», — а также обкатка и испытания закончатся к концу 2024 года. Ранее в сети появился скрин документа, который явно намекает на то, что станцию «Горный институт» откроют только в 2025-м.

«Работы на новом участке Лахтинско-Правобережной линии осуществляются в соответствии с утверждёнными на данный момент сроками и регламентами. Озвученный ранее период их окончания остается неизменным», — сообщили «Фонтанке» в комстрое 21 ноября.

Учитывая, что строительная готовность объекта и его техническая готовность к запуску — это не одно и то же, в комитете уточняют: «Обкатка, испытания оборудования, инженерных систем и систем безопасности — стандартный процесс, необходимый для запуска новой станции метрополитена, — завершатся к моменту окончания комплекса работ на „Горном институте“, запланированному на конец 2024 года».

Это заявление — ответ на публикацию в телеграм-канале «СПБ-Строительный», в распоряжении которого, по словам администраторов, оказался внутренний график «Метростроя Северной столицы». Обкатка путей на участке метро, согласно приложенному скрину, запланирована на срок 10–31 декабря, что означает открытие уже в новом году.

На днях в Петербургском метрополитене заявили, что собираются пробно прогнать по участку пустой состав уже 25 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов, говоря о сроках, обещал закончить строительство станции до конца года, а комстрой уточнял, что и открытие запланировано на 2024-й.