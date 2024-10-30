«До конца года завершим». Беглов высказался о станции метро «Горный институт», даты открытия нет

Губернатор Александр Беглов 30 октября рассказал о планах по метростроению в Петербурге на ближайшие годы. Конкретного ответа по поводу открытия первой за 5 лет станции пока нет.
«До конца 2024 года завершим строительные работы на станции „Горный институт“», — сказал губернатор, представляя проект бюджета в Законодательном собрании. Для сравнения: говоря о следующих на очереди «Путиловской» и «Казаковской», губернатор сообщил, что в 2025 году мы их «введем». Это важное различие: после завершения строительных работ начинается этап пусконаладки и получения всех необходимых разрешений, и предугадать, сколько времени пройдет до открытия станции, нельзя.
Ранее, напомним, сообщалось, что строительная готовность станции «Горный институт» будет обеспечена к сентябрю, затем — к октябрю. В комитете по строительству ранее сообщили, что открытие станции планируется в конце года.
По словам Беглова, в 2025 году активно заработают новые проходческие щиты, которые для «Метростроя Северной столицы» делает «Обуховский завод», продолжится строительство коричневой линии в сторону «Каретной» и зеленой — в сторону «Каменки». При этом следующие открытия запланированы лишь на 2029 год — это будут собственно «Каменка», «Богатырская» и первый выход со станции «Театральная», которая до тех пор будет работать на прогон.