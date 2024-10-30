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Город «До конца года завершим». Беглов высказался о станции метро «Горный институт», даты открытия нет

«До конца года завершим». Беглов высказался о станции метро «Горный институт», даты открытия нет

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39 комментариев

Губернатор Александр Беглов 30 октября рассказал о планах по метростроению в Петербурге на ближайшие годы. Конкретного ответа по поводу открытия первой за 5 лет станции пока нет.

«До конца 2024 года завершим строительные работы на станции „Горный институт“», — сказал губернатор, представляя проект бюджета в Законодательном собрании. Для сравнения: говоря о следующих на очереди «Путиловской» и «Казаковской», губернатор сообщил, что в 2025 году мы их «введем». Это важное различие: после завершения строительных работ начинается этап пусконаладки и получения всех необходимых разрешений, и предугадать, сколько времени пройдет до открытия станции, нельзя.

Ранее, напомним, сообщалось, что строительная готовность станции «Горный институт» будет обеспечена к сентябрю, затем — к октябрю. В комитете по строительству ранее сообщили, что открытие станции планируется в конце года.

По словам Беглова, в 2025 году активно заработают новые проходческие щиты, которые для «Метростроя Северной столицы» делает «Обуховский завод», продолжится строительство коричневой линии в сторону «Каретной» и зеленой — в сторону «Каменки». При этом следующие открытия запланированы лишь на 2029 год — это будут собственно «Каменка», «Богатырская» и первый выход со станции «Театральная», которая до тех пор будет работать на прогон.

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Комментарии
39
Бабайка2
2 часа
Наконец-то правду сказал ,что конкретного срока ввода в эксплуатацию нет. Конец года -э то будет чудо для Горного института с Театральной. А сколько до этого врал .За одно это его можно снимать и к власти не подпускать на пушечный выстрел
Митя Антонов
2 часа
Кому не лень, может набрать в любом поисковике фразу "Беглов пообещал открыть ... станций метро", а потом ознакомиться с результатами поиска. Да, да, там будет и ссылка на Генплан города и 89 новых станций.
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