«До конца года завершим». Беглов высказался о станции метро «Горный институт», даты открытия нет

Губернатор Александр Беглов 30 октября рассказал о планах по метростроению в Петербурге на ближайшие годы. Конкретного ответа по поводу открытия первой за 5 лет станции пока нет.

«До конца 2024 года завершим строительные работы на станции „Горный институт“», — сказал губернатор, представляя проект бюджета в Законодательном собрании. Для сравнения: говоря о следующих на очереди «Путиловской» и «Казаковской», губернатор сообщил, что в 2025 году мы их «введем». Это важное различие: после завершения строительных работ начинается этап пусконаладки и получения всех необходимых разрешений, и предугадать, сколько времени пройдет до открытия станции, нельзя.