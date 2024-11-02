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Город Беглов подтвердил, что Витебскую развязку откроют в декабре. Широтную магистраль достроят за 6,5 года

Беглов подтвердил, что Витебскую развязку откроют в декабре. Широтную магистраль достроят за 6,5 года

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10 комментариев

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о планах и сроках по строительству Широтной магистрали. Первые автомобили поедут в этом году.

«Рабочее движение по первому этапу ШМСД — Витебской развязке — планируем запустить в декабре 2024 года», — цитирует главу города пресс-служба Смольного 2 ноября. «Фонтанка» рассказывала, как идет строительство развязки от подключения к ЗСД до Витебского проспекта, и отмечала, что город и концессионер настроены открыть ее до конца года.

Эта развязка — первый этап Широтной магистрали скоростного движения. «Фонтанка» рассказывала, что концессионное соглашение на строительство II–IV этапов город намерен подписать на транспортной неделе в Москве в ноябре, правительство города подтверждает это. Предполагаемый партнер — это компания ШМСС, главным акционером которой является «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Само соглашение заключат на 49 лет. В финансовой модели указано, что прогнозный срок ввода II и III этапов — 1 июля 2029 года (это отрезки от Витебского до Софийской улицы и от Софийской до улицы 2-й Луч). IV этап до КАД, который включает мост через Неву, хотят открыть 1 июля 2031 года. Как сообщает Смольный, концессионер примет обязательство построить магистраль в срок не более 6,5 года.

Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти, где заключили отдельную концессию на V и VI этапы). «В перспективе скоростная автомагистраль станет частью обновленного транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск и другие регионы», — пишет Смольный.

При этом надо учесть, что Широтная магистраль будет платной. Стоимость проезда рассчитали на 2029 год в размере от 23,5 до 112,8 рубля в зависимости от категории транспортного средства. Впоследствии она будет индексироваться каждый год.

Начать активную стройку II–IV этапов ШМСД предполагается в конце 2025 года, подготовка территории уже идет. Подробнее о том, сколько городу придется заплатить за строительство, и об условиях концессии — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
10
Resident_Ev1l
1 час
Знатная пилорама на 6,5 лет будет и стоимость работ можно увеличивать в геометрической прогрессии.
Слава России!
28 минут
5 км в год, ну это гойда, наверное будут в скалах прорезаться, осушать океаны не иначе...
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