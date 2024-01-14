А был ли склад? Что и как «Вайлдберриз» построила в Шушарах

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Споры о том, можно ли было вообще запускать склад в Шушарах, который накануне сгорел дотла, начались, предсказуемо, с первой же искры. Вопрос в конце концов в том, на кого возложат ответственность.

Участок в 17 гектаров на Московском шоссе «Вайлдберриз» приобрела в 2021 году. Строились, что называется, в чистом поле, если судить по панорамам 2019 года.

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Судя по актуальным данным Росреестра, сейчас речь идет уже о 18 гектарах, кадастровая стоимость земли оценивается выше 180 миллионов рублей. Собственность компании на эту территорию оформлена в июле 2021-го , однако с мая 2022 года на участок наложено обременение в виде запрета регистрационных действий, то есть, по сути, арест. Основание — решение подольского отделения службы судебных приставов от мая 2022 года. В базе ФССП по указанному номеру исполнительное производство не всплывает, но стоит отметить — всего в этой базе у «Вайлдберриз» более 200 записей.

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В разрешении на строительство, которое выдавал Госстройнадзор, есть графа — «сведения о проектной документации». Там лишь указано название компании — ООО «Московское строительное управление». Судя по данным СПАРК, на 2021 год, когда проект был разработан, работало две подходящих по названию и по профилю компании с таким названием: одна ликвидирована в 2022-м , вторая жива, но в отношении нее возбуждено производство по делу о банкротстве.





После разработки проект должен пройти экспертизу. В данном случае положительное заключение выдавало ООО «Негосударственная межрегиональная экспертиза», таких компаний тоже две — в Москве и Казани. В проект упаковали трехэтажный склад площадью 106 тысяч «квадратов» и объемом под 2 миллиона кубов, высотой почти 21 метр.



Подрядчиком по строительству выступила группа компаний «МБМ», постоянный партнер «Вайлдберриз» и вообще крупный профильный подрядчик с несколькими миллиардами оборота ежегодно. Бенефициаром является Олег Супрунов, владелец еще нескольких компаний со словом «логистика» в наименовании. Портфолио на сайте практически целиком состоит из комплексов для «Вайлдберриз», а один из пунктов включает рекомендательное письмо от заказчика. В нем основатель онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук очень тепло высказывается про одно из юрлиц группы «МБМ СТАБ», которое занимается земляными работами, и перечисляет много объектов, которые оно строило для компании.



Судя по тому же портфолио, нулевой цикл строительства склада в Шушарах начали еще в мае 2021 года. И не дожидаясь разрешения на строительство, застройщика даже привлекали к ответственности за это, писал «ДП». В итоге разрешение Госстройнадзор выдал в феврале 2022 года, когда объект был, по сути, уже готов. Ну в Петербурге и мосты строили без разрешений. Спустя два года склад сгорел.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На момент пожара со склада в Шушарах отгружали до 9% всех заказов «Вайлдберриз», а одномоментно на объекте находились более 1600 человек. Тем удивительнее вопрос, на каком основании он вообще работал. Как накануне заявили в Госстройнадзоре, застройщик не получал разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сам ретейлер настаивал, что у него есть заключение о соответствии (ЗОС). Они говорят о разном.



ЗОС — это документ, который подтверждает, что всё построено по одобренному ранее и прошедшему экспертизу проекту, а также не противоречит техрегламентам. Это важный документ с практической точки зрения. «Для его получения создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности», — рассказывал представитель компании. По его словам, в ходе обследования испытывали и системы пожаротушения и оповещения.



Разрешение на ввод в эксплуатацию удостоверяет, что всё построено в соответствии с проектом, с разрешением на строительство, с санкционированным использованием земельного участка, с требованиям и к строительству и т. п . В широкой практике считается, что это всё одна цепочка: разрешение на строительство — ЗОС — разрешение на ввод в эксплуатацию. То есть, по логике Госстройнадзора, застройщик не сделал последний шаг.



Если прямо сейчас посмотреть на Региональную информационную систему Петербурга, то можно обратить внимание, что у склада есть свой собственный номер — как у «объекта адресной системы». Это очень широкое понятие, но даже по этому скрину видно: для него не прописана площадь, только адрес и спецификация «склад».

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Адресация в России — это сложный процесс, ее объектом могут быть и вовсе недостроенные сооружения. В федеральной информационной адресной системе у сооружения есть свой номер, он добавлен в марте 2022 года, позже присвоен индекс «Почты России». Но никаких капитальных построек РГИС не ищет. Не видит номер объектов адресной системы и Росреестр с публичной кадастровой картой. В выписке на участок значится только один объект недвижимости на нем — и это мелиоративный канал предприятия «Ленсоветовское». То есть адрес склада есть, а склада будто нет.





У этого могут быть последствия. Еще накануне в СМИ обращали внимание, что затягивание с получением разрешения на ввод в эксплуатацию может неплохо сказываться на налоговой истории — мол, до тех пор не начисляется налог на имущество организаций. Всё не совсем так линейно, но Минфин в целом подтверждает еще в письме от 2010 года:

«объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств»; «право собственности на созданный объект недвижимого имущества регистрируется на основании документов, подтверждающих факт его создания»; «таким документом является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию». Еще в одном письме налоговый департамент министерства подытоживал: «разрешение на ввод объекта строительства в эксплуатацию является основанием для регистрации прав собственности и учета объекта в составе основных средств и, следовательно, для налогообложения налогом на имущество организаций».



Однако президиум Высшего Арбитражного суда в том же 2010 году вынес постановление, которое можно трактовать как более лояльное к застройщикам: если коротко, то даже полученное разрешение на ввод в эксплуатацию не означает, что пора начислять налоги. Рассматривали претензию налоговиков к компании, которая получила разрешение на ввод, но учло объект в составе основных средств через несколько месяцев, на протяжении которых будущую гостиницу отделывали, ставили перегородки, оштукатуривали.

Президиум согласился, что «разрешение на ввод объекта в эксплуатацию само по себе не может рассматриваться в качестве безусловного доказательства, свидетельствующего о доведении строящегося объекта до состояния готовности и возможности его эксплуатации». То есть, пока ты не можешь зарабатывать на построенном здании пусть даже с полученным документом и пока тебе надо доводить его до ума, — нет оснований квалифицировать его в качестве основного средства.



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Но это точно не случай «Вайлдберриз»: в Шушарах склад работал вовсю и использовался по полной, принося прибыль. «Фонтанка» решила не кружить вокруг да около, а адресовала представителю компании вопрос напрямую. Диалог сложился так:



— Мы всегда открыты для сотрудничества со всеми контролирующими органами. Более того, мы одними из первых маркетплейсов подключились к онлайн-мониторингу со стороны ФНС, для того чтобы сделать нашу деятельность максимально прозрачной. Мы уже говорили ранее о том, что была создана специальная комиссия, в ходе которой и был составлен документ, в соответствии с которым объект отвечал всем требованиям.



— Ну да, ЗОС, это документ, который говорит, что всё построено по проекту, а вот ввод в эксплуатацию — это всё-таки другое.

— Ничего добавить больше я к этому не могу на данный момент.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

