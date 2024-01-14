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    Wildberries: после пожара в Шушарах осталось найти 66 занятых

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    Компания Wildberries 14 января продолжает устанавливать связь с людьми, которые были на складе в Шушарах в момент начала пожара. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса, осталось найти 66 занятых. Сотрудники отправились по их адресам.

    В момент начала пожара на складе, по данным компании, находилось 1617 человек. Некоторые при эвакуации потеряли телефоны. «Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится», — подчеркивают в компании.

    WB открыл горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, которые 13 января могли быть на складе в Шушарах. Телефон +7 495 775-55-57.

    «Пожалуйста, не попадайтесь на уловки мошенников, которые пытаются заработать на этой ситуации», — предупреждает Wildberries.

    Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153 в Шушарах начался рано утром 13 января. Открытое горение ликвидировали к середине дня 14 января. Проливка и разборка конструкций продолжаются. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») в отношении неустановленных лиц. По официальной информации, никто не пострадал.

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    ПожарПожар на складеWildberriesПожар в Петербурге
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