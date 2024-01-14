Wildberries: после пожара в Шушарах осталось найти 66 занятых

Компания Wildberries 14 января продолжает устанавливать связь с людьми, которые были на складе в Шушарах в момент начала пожара. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса, осталось найти 66 занятых. Сотрудники отправились по их адресам.



В момент начала пожара на складе, по данным компании, находилось 1617 человек. Некоторые при эвакуации потеряли телефоны. «Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится», — подчеркивают в компании.

