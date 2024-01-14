Wildberries не может дозвониться до 80 сотрудников, которые были на складе в момент пожара

В компании Wildberries не могут установить связь с 80 сотрудниками склада в Шушарах, которые находились там в момент начала возгорания. Об этом 14 января сообщил «Фонтанке» представитель онлайн-ретейлера Александр Коровка.
Как объяснил представитель компании, с работниками не удается установить контакт, поскольку часть из них оставила свои телефоны на территории склада.
«Сейчас цифра уже меньше, там около 80, да, и мы продолжаем этот процесс. Мы запустили горячую линию, чтобы к нам могли обратиться по всем вопросам, связанным с ситуацией, как их родственники, так и сами сотрудники. Они могут нам позвонить и свой телефон продиктовать», — рассказал «Фонтанке» Александр Коровка.
По его данным, в момент начала пожара на складе в Шушарах находилось 1617 человек, а не 1200, как сообщалось ранее.
«Это уточненная цифра, это связано с тем, что часть людей уходила и другая приходила на работу. По сути, эта цифра соответствует действительности. Мы точно знали, какое количество занятых присутствовало на момент начала возгорания. Это была пересменка, поэтому мы в автоматическом режиме видели, кто находится на складе. На каждого занятого у нас есть карточка. Поэтому когда мы их эвакуировали, мы посчитали важным убедиться, что с ними всё в порядке, что никто не нуждается в помощи и так далее. И на протяжении всех дней мы обзваниваем, связываемся, уточняем, нужна ли какая-то помощь», — добавил Коровка.
В администрации Пушкинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что на 14:30 14 января сообщений о пострадавших в адрес администрации не поступало.
Пожар на складе Wildberries на Московском