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    Wildberries не может дозвониться до 80 сотрудников, которые были на складе в момент пожара

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    Пожар в Шушарах 13 января
    Пожар в Шушарах 13 январяФото: МЧС России
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    В компании Wildberries не могут установить связь с 80 сотрудниками склада в Шушарах, которые находились там в момент начала возгорания. Об этом 14 января сообщил «Фонтанке» представитель онлайн-ретейлера Александр Коровка.

    Как объяснил представитель компании, с работниками не удается установить контакт, поскольку часть из них оставила свои телефоны на территории склада.

    «Сейчас цифра уже меньше, там около 80, да, и мы продолжаем этот процесс. Мы запустили горячую линию, чтобы к нам могли обратиться по всем вопросам, связанным с ситуацией, как их родственники, так и сами сотрудники. Они могут нам позвонить и свой телефон продиктовать», — рассказал «Фонтанке» Александр Коровка.

    По его данным, в момент начала пожара на складе в Шушарах находилось 1617 человек, а не 1200, как сообщалось ранее.

    «Это уточненная цифра, это связано с тем, что часть людей уходила и другая приходила на работу. По сути, эта цифра соответствует действительности. Мы точно знали, какое количество занятых присутствовало на момент начала возгорания. Это была пересменка, поэтому мы в автоматическом режиме видели, кто находится на складе. На каждого занятого у нас есть карточка. Поэтому когда мы их эвакуировали, мы посчитали важным убедиться, что с ними всё в порядке, что никто не нуждается в помощи и так далее. И на протяжении всех дней мы обзваниваем, связываемся, уточняем, нужна ли какая-то помощь», — добавил Коровка.

    В администрации Пушкинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что на 14:30 14 января сообщений о пострадавших в адрес администрации не поступало.

    Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153 в Шушарах начался рано утром 13 января. Несколько часов его тушили по самому высокому номеру сложности — 5. Открытое горение ликвидировали к середине дня 14 января. Проливка и разборка конструкций продолжаются. Как сегодня выглядит место пожара, смотрите на «Фонтанке». Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») в отношении неустановленных лиц. ГУ МЧС сообщало, что информации о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом. Представители маркетплейса сообщили, что в течение двух недель планируется открыть новый сортировочный центр в Петербурге, а продавцам, товары которых пострадали от пожара, выплатят компенсации. Телефон горячей линии для близких и родственников исполнителей склада +7 495 775-55-57.

    Пожар в Шушарах 13 января
    Пожар в Шушарах 13 январяФото: МЧС России

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