Wildberries не может дозвониться до 80 сотрудников, которые были на складе в момент пожара

В компании Wildberries не могут установить связь с 80 сотрудниками склада в Шушарах, которые находились там в момент начала возгорания. Об этом 14 января сообщил «Фонтанке» представитель онлайн-ретейлера Александр Коровка.

Как объяснил представитель компании, с работниками не удается установить контакт, поскольку часть из них оставила свои телефоны на территории склада.



«Сейчас цифра уже меньше, там около 80, да, и мы продолжаем этот процесс. Мы запустили горячую линию, чтобы к нам могли обратиться по всем вопросам, связанным с ситуацией, как их родственники, так и сами сотрудники. Они могут нам позвонить и свой телефон продиктовать», — рассказал «Фонтанке» Александр Коровка.

