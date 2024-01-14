В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсации продавцам

Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, товары которых пострадали от пожара на складе в Шушарах. Об этом 14 января сообщает официальный телеграм-канал Wildberries для предпринимателей.



На то, чтобы оценить ущерб каждого продавца, потребуется некоторое время. Все продавцы, чьи товары получили повреждения, получат уведомления после определения суммы компенсации.