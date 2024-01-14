В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсации продавцам

Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, товары которых пострадали от пожара на складе в Шушарах. Об этом 14 января сообщает официальный телеграм-канал Wildberries для предпринимателей.
На то, чтобы оценить ущерб каждого продавца, потребуется некоторое время. Все продавцы, чьи товары получили повреждения, получат уведомления после определения суммы компенсации.
«Мы понимаем, что вам важно получить компенсацию за утраченные товары как можно быстрее, и планируем выплачивать ее частями начиная с 15 января. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января», — добавили в компании и попросили продавцов проявить терпение и понимание.
Склад WB Московском
UPD: «Фонтанка» побывала на месте пожара 14 января. Смотрите здесь, как сейчас выглядит то, что раньше было одним из крупнейших складов на северо-западе.