Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Смотрите, как он выглядит теперь

В Шушарах продолжают тушить пожар на складе Wildberries. С момента его начала прошло больше суток.



Как стало известно «Фонтанке» 14 января, предварительная причина пожара — неисправность проводки. Площадь пожара составила около 70 тысяч квадратных метров. Официальных данных о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом, которая объяснила, что надышалась дымом во время пожара на складе. Предварительно, были эвакуированы 1617 человек.