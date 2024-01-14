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    Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Смотрите, как он выглядит теперь

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В Шушарах продолжают тушить пожар на складе Wildberries. С момента его начала прошло больше суток.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 января, предварительная причина пожара — неисправность проводки. Площадь пожара составила около 70 тысяч квадратных метров. Официальных данных о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом, которая объяснила, что надышалась дымом во время пожара на складе. Предварительно, были эвакуированы 1617 человек.

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    По данным «Фонтанки», сейчас устанавливается сумма ущерба. По оценкам управляющего партнера «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ущерб от пожара может составить около 15 миллиардов рублей. «Фонтанке» в компании рассказывали, как ЧП скажется на работе маркетплейса.

    Склад Wildberries на Московском шоссе, 153 загорелся утром 13 января. Около 09:30 пожару был присвоен максимальный пятый уровень сложности. Пожарным удалось локализовать пламя. Известно, что Госстройнадзор (ГАСН) не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса онлайн-ретейлера. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского Следственного комитета возбудить уголовное дело и представить доклад обо всём, что будет установлено.

    Представители маркетплейса 14 января сообщили, что в течение двух недель планируется открыть новый сортировочный центр в Петербурге. Кроме того, компания скоро начнет выплачивать компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара. Покупателям уже вчера начали приходить уведомления о замене товара в связи с повреждением при доставке. Однако читательница «Фонтанки» Ирина сегодня получила уведомление о доставке заказа на склад в Шушарах. По данным сайта WB, в Петербурге только два склада: в Новосаратовке (промзона Уткина Заводь) и в Шушарах на Московском шоссе, 153 (как раз по этому адресу был пожар).

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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