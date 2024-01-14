Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Смотрите, как он выглядит теперь

В Шушарах продолжают тушить пожар на складе Wildberries. С момента его начала прошло больше суток.
Как стало известно «Фонтанке» 14 января, предварительная причина пожара — неисправность проводки. Площадь пожара составила около 70 тысяч квадратных метров. Официальных данных о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом, которая объяснила, что надышалась дымом во время пожара на складе. Предварительно, были эвакуированы 1617 человек.
По данным «Фонтанки», сейчас устанавливается сумма ущерба. По оценкам управляющего партнера «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ущерб от пожара может составить около 15 миллиардов рублей. «Фонтанке» в компании рассказывали, как ЧП скажется на работе маркетплейса.
Склад Wildberries на Московском
Представители маркетплейса 14 января сообщили, что в течение двух недель планируется открыть новый сортировочный центр в Петербурге. Кроме того, компания скоро начнет выплачивать компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара. Покупателям уже вчера начали приходить уведомления о замене товара в связи с повреждением при доставке. Однако читательница «Фонтанки» Ирина сегодня получила уведомление о доставке заказа на склад в Шушарах. По данным сайта WB, в Петербурге только два склада: в Новосаратовке (промзона Уткина Заводь) и в Шушарах на Московском