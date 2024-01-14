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    Дым от пожара на складе Wildberries дошёл до Бастрыкина

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    Мощный пожар на складе Wildberries, который весь день тушат в Пушкинском районе Петербурга, заинтересовал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил подчинённым разобраться.

    Как сообщили в СКР 13 января, Бастрыкин поручил руководству петербургского Следственного комитета возбудить уголовное дело и представить доклад обо всём, что будет установлено.

    «Сегодня рано утром в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ», — объясняют в СКР.

    Огонь на Московском шоссе продолжает гореть. Пламя удалось остановить на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарные не дали ему распространиться на парковку грузовых автомобилей и расположенную рядом электроподстанцию.

    По оценкам управляющего партнёра «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ущерб от пожара может составить около 15 млрд рублей.

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