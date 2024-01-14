Дым от пожара на складе Wildberries дошёл до Бастрыкина

Мощный пожар на складе Wildberries, который весь день тушат в Пушкинском районе Петербурга, заинтересовал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил подчинённым разобраться.



Как сообщили в СКР 13 января, Бастрыкин поручил руководству петербургского Следственного комитета возбудить уголовное дело и представить доклад обо всём, что будет установлено.

«Сегодня рано утром в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ», — объясняют в СКР.