Дым от пожара на складе Wildberries дошёл до Бастрыкина

Мощный пожар на складе Wildberries, который весь день тушат в Пушкинском районе Петербурга, заинтересовал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил подчинённым разобраться.
Как сообщили в СКР 13 января, Бастрыкин поручил руководству петербургского Следственного комитета возбудить уголовное дело и представить доклад обо всём, что будет установлено.
«Сегодня рано утром в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ», — объясняют в СКР.
Огонь на Московском шоссе продолжает гореть. Пламя удалось остановить на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарные не дали ему распространиться на парковку грузовых автомобилей и расположенную рядом электроподстанцию.
По оценкам управляющего партнёра «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ущерб от пожара может составить около 15 млрд рублей.