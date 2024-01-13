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    Около 15 млрд рублей. Эксперт подсчитал ущерб от пожара на складе Wildberries

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    Ущерб от пожара на складском комплексе Wildberries на Московском шоссе, 153, может составить около 15 млрд рублей, учитывая само здание, оборудование и хранившиеся товары. Об этом «Фонтанке» 13 января рассказал управляющий партнер «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

    «От 3 до 5 млрд рублей — это стоимость самого распределительного центра, включая все оборудование. То есть строительные работы, сам распределительный центр, плюс складское оборудование. И где-то от 12 млрд рублей — это стоимость товара», — прокомментировал эксперт.

    Общий ущерб Бурмистров оценил примерно в 15 млрд рублей.

    Огонь разгорелся утром 13 января, в настоящее время МЧС продолжает борьбу с пожаром, которому был присвоен высший, пятый уровень. «Фонтанка» рассказывала, что известно о возгорании, и показывала кадры с пожара. Незадолго до 11 часов утра ранг пожара начал снижаться.

    Кроме того, Госстройнадзор Петербурга сообщил, что здание на Московском шоссе работало незаконно — без разрешения на ввод в эксплуатацию.

    О строительстве склада в Шушарах российского маркетплейса стало известно в 2021 году, затраты на строительство оценивались на сумму около 3 млрд рублей.

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    ПожарWildberries
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    СМЕХ9
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