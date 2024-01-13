Около 15 млрд рублей. Эксперт подсчитал ущерб от пожара на складе Wildberries

Ущерб от пожара на складском комплексе Wildberries на Московском шоссе, 153, может составить около 15 млрд рублей, учитывая само здание, оборудование и хранившиеся товары. Об этом «Фонтанке» 13 января рассказал управляющий партнер «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.



«От 3 до 5 млрд рублей — это стоимость самого распределительного центра, включая все оборудование. То есть строительные работы, сам распределительный центр, плюс складское оборудование. И где-то от 12 млрд рублей — это стоимость товара», — прокомментировал эксперт.



Общий ущерб Бурмистров оценил примерно в 15 млрд рублей.



Огонь разгорелся утром 13 января, в настоящее время МЧС продолжает борьбу с пожаром, которому был присвоен высший, пятый уровень. «Фонтанка» рассказывала, что известно о возгорании, и показывала кадры с пожара. Незадолго до 11 часов утра ранг пожара начал снижаться.



Кроме того, Госстройнадзор Петербурга сообщил, что здание на Московском шоссе работало незаконно — без разрешения на ввод в эксплуатацию.



О строительстве склада в Шушарах российского маркетплейса стало известно в 2021 году, затраты на строительство оценивались на сумму около 3 млрд рублей.

