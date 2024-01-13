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    Пожар на складе Wildberries в Шушарах: что известно на данный момент

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    Сигнал о возгорании в складском комплексе размером 320 на 320 метров на Московском шоссе поступил в городское управление МЧС 13 января в 07:42.

    видео из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В 09:02 пожару был присвоен повышенный номер 4, в 09:30 — максимальный пятый. Бороться с огнем на место прибыли 270 пожарных, сообщалось о 57 единицах техники.

    МЧС России

    Площадь пожара к 9 утра выросла до 50 тысяч квадратных метров.

    читатели «Фонтанки»

    Из видео, снятых и выложенных очевидцами, а также комментариев сотрудников в соцсетях, очевидно, что на смене были сотни людей (со слов сотрудников в социальных сетях — около двух тысяч) и в дверях при эвакуации возник затор.

    «Можно сказать все сгорело, — пишет одна из очевидцев под ником «А» в чате Шушар. — Была там при пожаре, собирала товар, эвакуацию дали, думали ложная т.к. часто бывает, потом по тсд сообщили что настоящий пожар, после этого думаю все начали выбегать» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

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    «От шока не понимаешь, что делать, уходить или ждать, пока все выйдут, от меня чисто ничего не зависело», — вспоминает она.

    Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку. Специалисты отобрали пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки.

    видео из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По сообщениям очевидцев, пожар начался изнутри здания, там, где размещалась бытовая химия.

    Сведений о пострадавших не поступало.

    Компания Wildberries прокомментировала, что «товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса», покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.

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