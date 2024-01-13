Пожар на складе Wildberries в Шушарах: что известно на данный момент

Сигнал о возгорании в складском комплексе размером 320 на 320 метров на Московском шоссе поступил в городское управление МЧС 13 января в 07:42.

В 09:02 пожару был присвоен повышенный номер 4, в 09:30 — максимальный пятый. Бороться с огнем на место прибыли 270 пожарных, сообщалось о 57 единицах техники.

Из видео, снятых и выложенных очевидцами, а также комментариев сотрудников в соцсетях, очевидно, что на смене были сотни людей (со слов сотрудников в социальных сетях — около двух тысяч) и в дверях при эвакуации возник затор.



«Можно сказать все сгорело, — пишет одна из очевидцев под ником «А» в чате Шушар. — Была там при пожаре, собирала товар, эвакуацию дали, думали ложная т.к. часто бывает, потом по тсд сообщили что настоящий пожар, после этого думаю все начали выбегать» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).