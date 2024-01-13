Госстройнадзор (ГАСН) не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса онлайн-ретейлера Wildberries на Московском шоссе, 153, где произошел масштабный пожар. Об этом «Фонтанке» 13 января рассказали в пресс-службе ГАСН.
«Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тыс. кв. м в Шушарах. Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались», — сообщили в службе.
Склад загорелся утром 13 января. Около 9:30 утра, сообщало Управление МЧС, пожару был присвоен максимальный, пятый уровень. «Фонтанка» рассказывала, что известно о возгорании. Борьба с огнем продолжается в настоящее время. Здание частично обрушилось, но пожарным удалось локализовать пламя.
Склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения на ввод в эксплуатацию
Госстройнадзор (ГАСН) не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса онлайн-ретейлера Wildberries на Московском шоссе, 153, где произошел масштабный пожар. Об этом «Фонтанке» 13 января рассказали в пресс-службе ГАСН.
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