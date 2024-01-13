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    Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализован

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    35 комментариев

    Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали. Он успел стать ещё масштабнее

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Сотрудникам МЧС удалось обуздать огонь, разгоревшийся на складе маркетплейса в Пушкинском районе Петербурга 13 января. Площадь возгорания выросла, здание частично обрушилось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Московском шоссе, 153, локализовали к 11 часам утра на площади в 70 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, обошлось без пострадавших.

    Борьба с огнём продолжается, складской комплекс обрушился на площади в 40 квадратных метров. На месте работают без малого триста человек.

    Сигнал о возгорании на территории комплекса Wildberries в Шушарах поступил на пульт дежурного в 7:42. К восьми часам утра ранг возгорания подняли до второго номера сложности, через полтора часа тушили уже по максимальному — пятому — номеру. Огонь, охватив тысячу «квадратов», к девяти утра распространился на 50 тысяч квадратных метров.

    В Wildberries сообщили, что всех сотрудников успели эвакуировать. Покупателям обещают вернуть деньги за заказы, продавцам — компенсировать сгоревшие товары.

    О том, что известно о пожаре, рассказываем здесь.

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    Комментарии 35

    Гость13 Янв 2024 в 12:10
    Зима будет долгой!
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