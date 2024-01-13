Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализован

Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали. Он успел стать ещё масштабнее
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Сотрудникам МЧС удалось обуздать огонь, разгоревшийся на складе маркетплейса в Пушкинском районе Петербурга 13 января. Площадь возгорания выросла, здание частично обрушилось.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Московском шоссе, 153, локализовали к 11 часам утра на площади в 70 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, обошлось без пострадавших.
Борьба с огнём продолжается, складской комплекс обрушился на площади в 40 квадратных метров. На месте работают без малого триста человек.
Сигнал о возгорании на территории комплекса Wildberries в Шушарах поступил на пульт дежурного в 7:42. К восьми часам утра ранг возгорания подняли до второго номера сложности, через полтора часа тушили уже по максимальному — пятому — номеру. Огонь, охватив тысячу «квадратов», к девяти утра распространился на 50 тысяч квадратных метров.
В Wildberries сообщили, что всех сотрудников успели эвакуировать. Покупателям обещают вернуть деньги за заказы, продавцам — компенсировать сгоревшие товары.
О том, что известно о пожаре, рассказываем здесь.