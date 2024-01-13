Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализован

Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали. Он успел стать ещё масштабнее

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Московском шоссе, 153, локализовали к 11 часам утра на площади в 70 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, обошлось без пострадавших.



Борьба с огнём продолжается, складской комплекс обрушился на площади в 40 квадратных метров. На месте работают без малого триста человек.

