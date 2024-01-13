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    Wildberries: покупателям вернут деньги за сгоревшие в Шушарах заказы

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    В Wildberries обещают вернуть деньги тем, чьи заказы сгорят на складе в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

    Как рассказали «Фонтанке» в Wildberries, пожар на Московском шоссе начался в 7:25 в отдельном блоке склада. Сотрудников и исполнителей эвакуировали на автобусах. Обратившихся за медицинской помощью и пострадавших пока нет.

    «Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время решается вопрос о тушении пожара с вертолёта.

    По данным МЧС, горят 50 тысяч квадратных метров. Ранг пожара подняли до пятого — максимального — номера сложности. К ликвидации привлекли уже порядка 270 человек и 57 единиц техники.

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