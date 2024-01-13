Wildberries: покупателям вернут деньги за сгоревшие в Шушарах заказы

В Wildberries обещают вернуть деньги тем, чьи заказы сгорят на складе в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера.



Как рассказали «Фонтанке» в Wildberries, пожар на Московском шоссе начался в 7:25 в отдельном блоке склада. Сотрудников и исполнителей эвакуировали на автобусах. Обратившихся за медицинской помощью и пострадавших пока нет.

«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время решается вопрос о тушении пожара с вертолёта.