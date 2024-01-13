В МЧС показали, как тушат мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах. Ему присвоили максимальный номер сложности

Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку после возгорания на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах 13 января. Кадры из эпицентра публикует МЧС.
По данным МЧС, в половине десятого часа утра пожару на Московском шоссе присвоили максимальный — пятый — номер сложности. Огонь распространился на 50 тысяч квадратных метров, к борьбе с ним привлекли 136 человек.
МЧС России
Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты отобрали пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Их исследуют на содержание приоритетных загрязняющих веществ.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверку контролирует прокуратура. Оценить собираются в том числе меры, которые были приняты для обеспечения пожарной безопасности.
Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга
Сигнал о возгорании на Московском шоссе поступил в МЧС незадолго до восьми часов утра. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.