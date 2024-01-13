    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -17

    2 м/с, ю-з

    762мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur96.75

    В МЧС показали, как тушат мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах. Ему присвоили максимальный номер сложности

    20862
    22 комментария

    Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку после возгорания на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах 13 января. Кадры из эпицентра публикует МЧС.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным МЧС, в половине десятого часа утра пожару на Московском шоссе присвоили максимальный — пятый — номер сложности. Огонь распространился на 50 тысяч квадратных метров, к борьбе с ним привлекли 136 человек.

    МЧС России

    Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты отобрали пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Их исследуют на содержание приоритетных загрязняющих веществ.

    Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверку контролирует прокуратура. Оценить собираются в том числе меры, которые были приняты для обеспечения пожарной безопасности.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

    Сигнал о возгорании на Московском шоссе поступил в МЧС незадолго до восьми часов утра. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар
    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ21
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ22

    Комментарии 22

    Гость13 Янв 2024 в 10:45
    Кто их освобождает?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close