Столб огня и дыма: на Московском шоссе горит складской комплекс

Серьезный пожар тушат в Пушкинском районе Петербурга утром 13 января. С огнем на площади 1000 квадратных метров борются на Московском шоссе.
Как сообщает ГУ МЧС по городу, информация о возгорании в доме 153 по Московскому шоссе поступила в 07:42. Огонь возник в складском комплексе размером 320 на 320 метров, его высота 20 метров.
Судя по адресу, речь идет о складе Wildberries.
В 08:01 пожару присвоен повышенный номер — 2. Информации о пострадавших в данный момент нет.
В ведомстве отмечают, что на месте работают 20 единиц техники и 83 человека личного состава.