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    Столб огня и дыма: на Московском шоссе горит складской комплекс

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    22 комментария
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    Серьезный пожар тушат в Пушкинском районе Петербурга утром 13 января. С огнем на площади 1000 квадратных метров борются на Московском шоссе.

    Как сообщает ГУ МЧС по городу, информация о возгорании в доме 153 по Московскому шоссе поступила в 07:42. Огонь возник в складском комплексе размером 320 на 320 метров, его высота 20 метров.

    Судя по адресу, речь идет о складе Wildberries.

    Мегаполис / telegram

    В 08:01 пожару присвоен повышенный номер — 2. Информации о пострадавших в данный момент нет.

    В ведомстве отмечают, что на месте работают 20 единиц техники и 83 человека личного состава.

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    Комментарии 22

    Гость13 Янв 2024 в 10:24
    Погреемся !
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