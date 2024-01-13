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    Тьма в голубом небе. Показываем рекордно мощный пожар на складе Wildberries в Петербурге с земли и с неба

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    Два ракурса на крупнейший пожар, разгоревшийся на складе маркетплейса в Пушкинском районе Петербурга 13 января, показали читатели «Фонтанки».

    Видео с борта частного самолёта в редакцию прислал Артемий. Он наблюдал дымовую завесу, пролетая над Шушарами около трёх часов дня.

    читатель «Фонтанки» Артемий

    С земли клубы дыма выглядели не менее эпично, беспросветно затянув небо над частным сектором.

    К половине шестого часа вечера — почти через десять часов после сигнала о ЧП — пожарные продолжали тушить склад на Московском шоссе, 153, по второму номеру сложности. Огонь к этому времени удалось загнать на 4 тысячи квадратных метров.

    Складской комплекс в Шушарах в Wildberries называют одним из крупнейших на Северо-Западе. Его площадь составляет чуть более 100 тысяч квадратных метров. По данным Госстройнадзора, новый комплекс работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.

    Как сообщали в ГУ МЧС по Петербургу, когда на Московское шоссе приехали первые подразделения, горели складская и погрузочно-разгрузочная зоны. Огонь стремительно распространялся, к 9:30 ранг пожара подняли до максимума.

    В 2021 году по пятому, максимальному номеру сложности в Петербурге тушили «Невскую мануфактуру». Пожар называли самым серьёзным за 19 лет. Тогда полыхали 10 тысяч квадратных метров. Площадь пожара на складе Wildberries кратно больше — огонь остановили на 70 тысячах «квадратов», не позволив ему захватить всё здание и перекинуться на парковку грузовых автомобилей и расположенную рядом электроподстанцию. На 40 тысячах «квадратов» обрушилась кровля.

    К тушению привлекли без малого 270 человек. По данным ГУ МЧС по Петербургу, погибших и пострадавших нет.

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    Комментарии 41

    Гость13 Янв 2024 в 22:06
    Kak SLABO GORIT666
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