Тьма в голубом небе. Показываем рекордно мощный пожар на складе Wildberries в Петербурге с земли и с неба

Видео с борта частного самолёта в редакцию прислал Артемий. Он наблюдал дымовую завесу, пролетая над Шушарами около трёх часов дня.

Два ракурса на крупнейший пожар, разгоревшийся на складе маркетплейса в Пушкинском районе Петербурга 13 января, показали читатели «Фонтанки».

С земли клубы дыма выглядели не менее эпично, беспросветно затянув небо над частным сектором.

К половине шестого часа вечера — почти через десять часов после сигнала о ЧП — пожарные продолжали тушить склад на Московском шоссе, 153, по второму номеру сложности. Огонь к этому времени удалось загнать на 4 тысячи квадратных метров.

Складской комплекс в Шушарах в Wildberries называют одним из крупнейших на Северо-Западе. Его площадь составляет чуть более 100 тысяч квадратных метров. По данным Госстройнадзора, новый комплекс работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.



Как сообщали в ГУ МЧС по Петербургу, когда на Московское шоссе приехали первые подразделения, горели складская и погрузочно-разгрузочная зоны. Огонь стремительно распространялся, к 9:30 ранг пожара подняли до максимума.

