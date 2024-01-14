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    Wildberries собирается открыть в Петербурге новый сортировочный центр

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    Маркетплейс Wildberries после пожара на складе в Шушарах намерен в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Петербурге. Об этом сообщает 14 января РИА Новости со ссылкой на компанию.

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    «В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге», — заявили в компании.

    Открытие площадки, как говорят в Wildberries, поможет «быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара», а также снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь» — товары с него переправят на другие склады для сортировки и доставки клиентам. Адрес центра и другие детали работы в компании не раскрыли.

    Склад Wildberries на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга загорелся 13 января около 7:40. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров, на 40 тысячах «квадратов» обрушилась кровля (смотрите видео, снятое с борта самолёта). Несколько часов его тушили по максимальному пятому номеру сложности. В 10:55 ГУ МЧС проинформировало о локализации и отказе номеру 5. О ликвидации пожара до сих пор не сообщалось. Не было и официальной информации о пострадавших, хотя, по данным «Фонтанки», к медикам обратилась девушка с отравлением угарным газом и ушибом, которая объяснила своё плохое самочувствие этим пожаром.

    Складской комплекс в Шушарах в Wildberries называют одним из крупнейших на Северо-Западе — его площадь 100 с лишним тысяч квадратных метров. По данным Госстройнадзора, он работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. По оценкам эксперта, ущерб может составить около 15 млрд рублей.

    В Петербурге покупателям Wildberries уже начали приходить уведомления о замене товара в связи с повреждением при доставке.

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