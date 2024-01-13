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    Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Пожарные работают по второму номеру сложности

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    Пожарные больше десяти часов ведут борьбу с огнём в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. К вечеру 13 января там всё ещё горит.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к 17:30 ранг пожара на Московском шоссе понижен до второго из пяти номеров сложности. В завалах горят 4 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать без малого 270 пожарных.

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    Склад Wildberries загорелся в восьмом часу утра. Площадь возгорания росла стремительно. К приезду первых подразделений полыхали тысяча «квадратов» зоны погрузки и разгрузки. Через некоторое время площадь выросла до 50 тысяч квадратных метров.

    Остановить распространение огня удалось на 70 тысячах «квадратов». Это бóльшая часть складского комплекса, который, как заявили в Госстройнадзоре, работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.

    читатель «Фонтанки»

    Кровля здания обрушилась на площади в 40 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

    В Wildberries сообщили, что в начале пожара на складе находились 1,2 тысячи человек, все успели покинуть здание. Один из сотрудников показал, что не все торопились оказаться на улице, даже когда огонь «облизывал» крышу. В МЧС сообщали об эвакуации 350 человек.

    О том, как сотрудники спасались от пожара, рассказываем здесь. В пресс-службе интернет-магазина уточнили, что загоревшийся склад был в Wildberries одним из крупнейших на Северо-Западе. Пожар, как заверяют, работу компании не остановит.

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