Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Пожарные работают по второму номеру сложности

Пожарные больше десяти часов ведут борьбу с огнём в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. К вечеру 13 января там всё ещё горит.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к 17:30 ранг пожара на Московском шоссе понижен до второго из пяти номеров сложности. В завалах горят 4 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать без малого 270 пожарных.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: читатель «Фонтанки» Фото: МЧС России Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Склад Wildberries загорелся в восьмом часу утра. Площадь возгорания росла стремительно. К приезду первых подразделений полыхали тысяча «квадратов» зоны погрузки и разгрузки. Через некоторое время площадь выросла до 50 тысяч квадратных метров.



Остановить распространение огня удалось на 70 тысячах «квадратов». Это бóльшая часть складского комплекса, который, как заявили в Госстройнадзоре, работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.

читатель «Фонтанки»

Кровля здания обрушилась на площади в 40 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

В Wildberries сообщили, что в начале пожара на складе находились 1,2 тысячи человек, все успели покинуть здание. Один из сотрудников показал, что не все торопились оказаться на улице, даже когда огонь «облизывал» крышу. В МЧС сообщали об эвакуации 350 человек.

