«Крыша падает!» Сотрудник Wildberries показал эвакуацию и инфернальное зарево под крышей склада в Шушарах

Эвакуацию с загоревшегося склада Wildberries в Пушкинском районе Петербурга снял один из сотрудников маркетплейса. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 13 января.

«Все на выход!.. Крыша падает!.. К воротам!» — такими криками подгонял коллег оператор. Судя по видео, уже полыхало под крышей, но не все торопились покинуть складской комплекс на Московском шоссе. За кадром кто-то беспокоился о вещах, кто-то о работниках «сборки» на четвёртом этаже, которые «не хотят выходить».

В Wildberries сообщили, что в 7:20 утра на складе находились 1200 человек. Пожарная сигнализация сработала, сотрудников эвакуировали. Некоторые из них выбежали на улицу, не успев забрать телефоны и другие личные вещи.



По данным МЧС, информации о пострадавших и погибших нет. Огонь удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, здание продолжают тушить.