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    «Крыша падает!» Сотрудник Wildberries показал эвакуацию и инфернальное зарево под крышей склада в Шушарах

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    41 комментарий

    Эвакуацию с загоревшегося склада Wildberries в Пушкинском районе Петербурга снял один из сотрудников маркетплейса. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 13 января.

    читатель «Фонтанки»

    «Все на выход!.. Крыша падает!.. К воротам!» — такими криками подгонял коллег оператор. Судя по видео, уже полыхало под крышей, но не все торопились покинуть складской комплекс на Московском шоссе. За кадром кто-то беспокоился о вещах, кто-то о работниках «сборки» на четвёртом этаже, которые «не хотят выходить».

    В Wildberries сообщили, что в 7:20 утра на складе находились 1200 человек. Пожарная сигнализация сработала, сотрудников эвакуировали. Некоторые из них выбежали на улицу, не успев забрать телефоны и другие личные вещи.

    По данным МЧС, информации о пострадавших и погибших нет. Огонь удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, здание продолжают тушить.

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    Комментарии 41

    Гость13 Янв 2024 в 16:27
    уе бан путин в курсе ?
    +0−0
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