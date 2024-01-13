Девушка попала в больницу после пожара на складе Wildberries в Шушарах

Внимание медиков потребовалось девушке, надышавшейся дымом при пожаре в Петербурге. Своё плохое самочувствие она объяснила ЧП на складе Wildberries в Шушарах.



Как стало известно «Фонтанке», отравившуюся продуктами горения 22-летнюю жительницу Петербурга 13 января принимали в 26-й больнице. С Костюшко её направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительным данным, кроме отравления медики зафиксировали также ушиб локтя. Состояние девушки было удовлетворительным.



В НИИ уточнили, что госпитализация пациентке не потребовалось. Её отпустили из больницы приходить в себя домой.