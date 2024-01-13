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    Девушка попала в больницу после пожара на складе Wildberries в Шушарах

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    12 комментариев

    Внимание медиков потребовалось девушке, надышавшейся дымом при пожаре в Петербурге. Своё плохое самочувствие она объяснила ЧП на складе Wildberries в Шушарах.

    Как стало известно «Фонтанке», отравившуюся продуктами горения 22-летнюю жительницу Петербурга 13 января принимали в 26-й больнице. С Костюшко её направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительным данным, кроме отравления медики зафиксировали также ушиб локтя. Состояние девушки было удовлетворительным.

    В НИИ уточнили, что госпитализация пациентке не потребовалось. Её отпустили из больницы приходить в себя домой.

    Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе разгорелся незадолго до восьми часов утра. Почти полтора часа пожарные работали по пятому, максимальному уровню сложности. Распространение огня остановили на площади в 70 тысяч квадратных метров. На 40 тысячах «квадратов» произошло обрушение кровли. Работы по ликвидации пожара продолжаются больше 15 часов.

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    Комментарии 12

    Гость14 Янв 2024 в 00:11
    пущщай полетает...
    +0−0
    Гость13 Янв 2024 в 23:44
    Одна? Из 2000 человек?
    +0−0
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