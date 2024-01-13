Пожар на складе Wildberries в Шушарах мог начаться с упаковочной плёнки

Больше полутора тысяч человек вышли на смену в Wildberries в Пушкинском районе Петербурга, когда утром 13 января там разгорелся пожар.

По предварительным данным «Фонтанки», возгорание на Московском шоссе произошло в блоке, где хранится упаковочная плёнка, которой оборачивают паллеты с товаром. В этом блоке работали 350 человек. Их эвакуировали первыми.

Когда огонь начал подниматься выше и распространяться, со склада эвакуировали остальных сотрудников. Предварительно известно, что в субботу на смену заступили 1600 человек.

По данным МЧС, обошлось без пострадавших. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили, что на данный момент информации о пострадавших на Московском шоссе не поступало.



При этом есть информация, что в больницу обратилась женщина с отравлением продуктами горения, но пока точно неизвестно, связано ли её состояние с пожаром в Шушарах.

