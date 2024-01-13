Пожар на складе Wildberries в Шушарах мог начаться с упаковочной плёнки

Больше полутора тысяч человек вышли на смену в Wildberries в Пушкинском районе Петербурга, когда утром 13 января там разгорелся пожар.
По предварительным данным «Фонтанки», возгорание на Московском шоссе произошло в блоке, где хранится упаковочная плёнка, которой оборачивают паллеты с товаром. В этом блоке работали 350 человек. Их эвакуировали первыми.
Когда огонь начал подниматься выше и распространяться, со склада эвакуировали остальных сотрудников. Предварительно известно, что в субботу на смену заступили 1600 человек.
По данным МЧС, обошлось без пострадавших. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили, что на данный момент информации о пострадавших на Московском шоссе не поступало.
При этом есть информация, что в больницу обратилась женщина с отравлением продуктами горения, но пока точно неизвестно, связано ли её состояние с пожаром в Шушарах.
Сигнал о возгорании на Московском шоссе, 153, поступил в МЧС незадолго до восьми часов утра. Локализовать пожар, который тушили по максимальному номеру сложности, удалось за час до полудня. К этому времени огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров, склад частично обрушился. Сам комплекс площадью в 125 тысяч «квадратов» новый: о том, что Wildberries приобрёл землю в Шушарах для строительства распределительного центра, «Коммерсантъ» писал в 2021 году.