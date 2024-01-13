    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -20

    2 м/с, южн

    754мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.13eur96.75

    Покупателям Wildberries начали приходить уведомления о замене товара

    1316
    27 комментариев

    В Петербурге клиентам маркетплейса Wildberries начали приходить уведомления о замене товара в связи с повреждением при доставке. Доставить новый компания пообещала в течение нескольких дней.

    «Товар был поврежден при доставке. Мы заменили его на такой же, и он будет доставлен вам в течение нескольких дней», — такие уведомления приходят клиентам маркетплейса с извинениями за задержку доставки.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Однако в некоторых случаях доставка товаров отменяется. Тогда клиентам приходят соответствующие уведомления: «Товар отменен, так как был поврежден при доставке. К сожалению, товара нет в наличии, поэтому произвести его замену и доставку нет возможности». Там же говорится, что в случае, если условия приобретения включали в себя стоимость обратной доставки в случае возврата, эта сумма не будет удержана с покупателя.


    Утром 13 января в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе, 153 начался пожар, сотрудники МЧС борются с огнем уже более 15 часов.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарWildberries
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close