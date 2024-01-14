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    Wildberries: мошенники пытаются заработать на ситуации с пожаром

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Маркетплейс Wildberries 14 января объявил об открытии горячей линии для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах, а также предупредил о том, что активизировались мошенники.

    Некоторые исполнители склада во время эвакуации остались без связи, и теперь до них не дозвониться. «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, были эвакуированы более 1600 человек.

    «Поэтому мы открываем круглосуточную горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, которые 13 января могли быть на складе в Шушарах», — говорится в сообщении.

    Телефон горячей линии +7 495 775-55-57.

    «Пожалуйста, не попадайтесь на уловки мошенников, которые пытаются заработать на этой ситуации», — предупреждает Wildberries.

    Сейчас ГУ МЧС по Петербургу продолжает тушение оставшихся очагов возгорания. «На территории склада организовано горячее питание сотрудниками администрации логистического центра для представителей МЧС», — сообщили в Wildberries.

    Пожар на на Московском шоссе, 153 начался рано утром в субботу, 13 января, к утру воскресенья там остаются обгорелые конструкции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») в отношении неустановленных лиц. Официальных данных о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом, которая объяснила, что надышалась дымом во время пожара на складе. Представители маркетплейса сообщили, что в течение двух недель планируется открыть новый сортировочный центр в Петербурге, а продавцам, товары которых пострадали от пожара, выплатят компенсации.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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