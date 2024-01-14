Wildberries: мошенники пытаются заработать на ситуации с пожаром

Маркетплейс Wildberries 14 января объявил об открытии горячей линии для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах, а также предупредил о том, что активизировались мошенники.



Некоторые исполнители склада во время эвакуации остались без связи, и теперь до них не дозвониться. «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, были эвакуированы более 1600 человек.

