Wildberries: мошенники пытаются заработать на ситуации с пожаром

Маркетплейс Wildberries 14 января объявил об открытии горячей линии для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах, а также предупредил о том, что активизировались мошенники.
Некоторые исполнители склада во время эвакуации остались без связи, и теперь до них не дозвониться. «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, были эвакуированы более 1600 человек.
«Поэтому мы открываем круглосуточную горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, которые 13 января могли быть на складе в Шушарах», — говорится в сообщении.
Телефон горячей линии
«Пожалуйста, не попадайтесь на уловки мошенников, которые пытаются заработать на этой ситуации», — предупреждает Wildberries.
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