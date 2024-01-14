После пожара на складе Wildberries в Шушарах возбудили уголовное дело. Кто-то злоупотребил полномочиями

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах. Как стало известно «Фонтанке» 14 января, дело возбуждено по
Данная статья предусматривает наказание за «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства». Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет.
Тем временем склад продолжают тушить уже вторые сутки. По данным «Фонтанки», предварительная причина пожара — неисправность проводки. Площадь возгорания составила около 70 тысяч квадратных метров. Официальных данных о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом, которая объяснила, что надышалась дымом во время пожара на складе. Предварительно, были эвакуированы более 1600 человек. По данным «Фонтанки», Госстройнадзор (ГАСН) не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса онлайн-ретейлера.
Представители маркетплейса сообщили, что в течение двух недель планируют открыть новый сортировочный центр в Петербурге и выплатят компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара.