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    После пожара на складе Wildberries в Шушарах возбудили уголовное дело. Кто-то злоупотребил полномочиями

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах. Как стало известно «Фонтанке» 14 января, дело возбуждено по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») в отношении неустановленных лиц.

    Данная статья предусматривает наказание за «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства». Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет.

    Тем временем склад продолжают тушить уже вторые сутки. По данным «Фонтанки», предварительная причина пожара — неисправность проводки. Площадь возгорания составила около 70 тысяч квадратных метров. Официальных данных о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом, которая объяснила, что надышалась дымом во время пожара на складе. Предварительно, были эвакуированы более 1600 человек. По данным «Фонтанки», Госстройнадзор (ГАСН) не выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса онлайн-ретейлера.

    Представители маркетплейса сообщили, что в течение двух недель планируют открыть новый сортировочный центр в Петербурге и выплатят компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    ПожарПожар в ПетербургеПожар на складеWildberries
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