Wildberries: никто из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим без вести

Компания Wildberries 14 января сообщает, что с разрешения МЧС приступила «к выдаче личных вещей занятых, которые оперативно покинули здание склада в день возгорания». Выдавать вещи будут в теплом автобусе, обратились уже 15 человек.
«Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится. На горячую линию поступают звонки, кол-центр работает круглосуточно для всех, кто не смог связаться с близкими и родственниками», — отмечают в компании и напоминают номер горячей линии
Во время пожара на складе в Шушарах транспорт Wildberries не пострадал: ни собственный, ни наемный. Автопарк сразу перенесли на базу склада «Уткина Заводь».
«Логистика была оперативно перестроена. Товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, сейчас идет напрямую в другие города», — отмечается в сообщении.
Ранее «Фонтанке» рассказали в компании, что не могут установить связь с 80 сотрудниками склада в Шушарах, которые были там в момент начала возгорания. Всего на складе тогда находились 1617 человек. В администрации Пушкинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что на 14:30 14 января сообщений о пострадавших в адрес администрации не поступало.
Пожар на складе Wildberries на Московском
Представители маркетплейса утром 14 января сообщили, что в течение двух недель планируется открыть новый сортировочный центр в Петербурге, а потерявшим товары продавцам выплатят компенсации.