Wildberries: никто из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим без вести

Компания Wildberries 14 января сообщает, что с разрешения МЧС приступила «к выдаче личных вещей занятых, которые оперативно покинули здание склада в день возгорания». Выдавать вещи будут в теплом автобусе, обратились уже 15 человек.



«Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится. На горячую линию поступают звонки, кол-центр работает круглосуточно для всех, кто не смог связаться с близкими и родственниками», — отмечают в компании и напоминают номер горячей линии +7 495 775-55-57 .



Во время пожара на складе в Шушарах транспорт Wildberries не пострадал: ни собственный, ни наемный. Автопарк сразу перенесли на базу склада «Уткина Заводь».

