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    Wildberries: никто из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим без вести

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    Компания Wildberries 14 января сообщает, что с разрешения МЧС приступила «к выдаче личных вещей занятых, которые оперативно покинули здание склада в день возгорания». Выдавать вещи будут в теплом автобусе, обратились уже 15 человек.

    «Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится. На горячую линию поступают звонки, кол-центр работает круглосуточно для всех, кто не смог связаться с близкими и родственниками», — отмечают в компании и напоминают номер горячей линии +7 495 775-55-57.

    Во время пожара на складе в Шушарах транспорт Wildberries не пострадал: ни собственный, ни наемный. Автопарк сразу перенесли на базу склада «Уткина Заводь».

    «Логистика была оперативно перестроена. Товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, сейчас идет напрямую в другие города», — отмечается в сообщении.

    Ранее «Фонтанке» рассказали в компании, что не могут установить связь с 80 сотрудниками склада в Шушарах, которые были там в момент начала возгорания. Всего на складе тогда находились 1617 человек. В администрации Пушкинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что на 14:30 14 января сообщений о пострадавших в адрес администрации не поступало. ГУ МЧС также сообщало, что информации о пострадавших нет, хотя «Фонтанка» писала о девушке с отравлением угарным газом.

    Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153 в Шушарах начался рано утром 13 января. Открытое горение ликвидировали к середине дня 14 января, проливка и разборка конструкций продолжаются. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») в отношении неустановленных лиц. Эти лица, по данным СК, выполняли управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе ООО «Вайлдберриз».

    Представители маркетплейса утром 14 января сообщили, что в течение двух недель планируется открыть новый сортировочный центр в Петербурге, а потерявшим товары продавцам выплатят компенсации.

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