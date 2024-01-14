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    СК: пожар на складе WB произошёл из-за злоупотребления полномочиями лицами, ответственными за противопожарную безопасность

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    Тушение пожара в Шушарах 13 января
    Тушение пожара в Шушарах 13 январяФото: МЧС России
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    Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел, по предварительной версии следствия, из-за злоупотребления полномочиями в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет Петербурга 14 января.

    «В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО «Вайлдберриз», 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары», — говорится в сообщении ведомства.

    Возбуждено уголовное дело. Проводятся осмотр места происшествия и мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Пушкинского района, на 14:30 14 января сообщений о пострадавших им не поступало.

    Пожар вспыхнул на складе Wildberries на Московском шоссе, 153 в Шушарах 13 января около 07:40. В 09:30 пожару был присвоен самый высокий номер сложности — «пятерка». Площадь возгорания составила около 70 тысяч квадратных метров. По данным «Фонтанки», предварительная причина пожара — неисправность проводки. Спустя 30 часов сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение, продолжаются проливка и разборка конструкций.

    Тушение пожара в Шушарах 13 января
    Тушение пожара в Шушарах 13 январяФото: МЧС России

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