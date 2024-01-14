СК: пожар на складе WB произошёл из-за злоупотребления полномочиями лицами, ответственными за противопожарную безопасность

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел, по предварительной версии следствия, из-за злоупотребления полномочиями в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет Петербурга 14 января.
«В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО «Вайлдберриз», 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся осмотр места происшествия и мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Пушкинского района, на 14:30 14 января сообщений о пострадавших им не поступало.
Пожар вспыхнул на складе Wildberries на Московском