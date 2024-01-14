Был крупнейший склад, а остались головешки. Что известно о пожаре Wildberries в Шушарах

Вторые сутки подряд тушат склад Wildberries в Шушарах. Возбуждено уголовное дело. «Фонтанка» собрала всё, что известно на данный момент.
Что сейчас с пожаром
Пожар на складе Wildberries на Московском
Уголовное дело под контролем Бастрыкина
Пожаром на складе Wildberries заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководству петербургского СК возбудить уголовное дело и представить доклад обо всём, что будет установлено. Дело возбуждено по
«В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО «Вайлдберриз», 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары», — говорится в сообщении ведомства.
Есть ли пострадавшие
По официальным данным
По данным Wildberries, в момент начала пожара на складе в Шушарах находилось 1617 человек. Некоторые при эвакуации забыли или потеряли свои телефоны. Компания устанавливает с ними связь и запустила горячую линию для работников и их близких, которые не могут с ними связаться. Телефон
Осторожно, мошенники
В связи с пожаром активизировали мошенники. «Пожалуйста, не попадайтесь на уловки мошенников, которые пытаются заработать на этой ситуации», — предупредил маркетплейс.
Как изменилась работа Wildberries
Сгоревший склад был одним из крупнейших на северо-западе: в Уткиной Заводи склад меньше, чем в Шушарах, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе интернет-магазина. По данным Госстройнадзора, его площадь составляла 105,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, что он принимал товары от поставщиков и распределял их на маркетплейсы, он служил еще и транзитным для отправки товаров в Москву. Сумма ущерба устанавливается. По оценкам управляющего партнера «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, она может составить около 15 миллиардов рублей.
Компания оперативно перестроила логистику, благо транспорт при пожаре не пострадал. Сейчас товарный поток, который ранее замыкался на Петербурге, идет напрямую в другие города. В течение двух недель планируется открыть новый сортировочный пункт в Петербурге. С 15 января WB обещает начать выплаты продавцам, потерявшим товары из-за пожара. На то, чтобы оценить ущерб каждого продавца, потребуется некоторое время.