Был крупнейший склад, а остались головешки. Что известно о пожаре Wildberries в Шушарах

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вторые сутки подряд тушат склад Wildberries в Шушарах. Возбуждено уголовное дело. «Фонтанка» собрала всё, что известно на данный момент.

Что сейчас с пожаром Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153 начался 13 января около 07:40. Несколько часов его тушили по высшему номеру сложности — пятому. Здание обрушилось. 14 января в 14:17, то есть спустя 30 с лишним часов, ГУ МЧС по Петербургу сообщило о ликвидации открытого горения. Продолжаются проливка и разборка конструкций. По данным Роспотребнадзора, загрязнения воздуха не обнаружено. Вчера эксперты проверяли воздух каждый час в 12 точках на территории Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов Петербурга.

Фото: МЧС России Поделиться Поделиться





Уголовное дело под контролем Бастрыкина Пожаром на складе Wildberries заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководству петербургского СК возбудить уголовное дело и представить доклад обо всём, что будет установлено. Дело возбуждено по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных лиц. Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет. Следователи работают на месте ЧП.



«В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО «Вайлдберриз», 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Есть ли пострадавшие По официальным данным ГУ МЧС , пострадавших в пожаре нет. Как рассказали в администрации Пушкинского района, на 14:30 14 января сообщений о пострадавших к ним тоже не поступало. Однако «Фонтанке» стало известно, что внимание медиков потребовалось 22-летней девушке, надышавшейся дымом — по её собственным словам, из-за пожара в Шушарах. Госпитализация ей не потребовалась.



По данным Wildberries, в момент начала пожара на складе в Шушарах находилось 1617 человек. Некоторые при эвакуации забыли или потеряли свои телефоны. Компания устанавливает с ними связь и запустила горячую линию для работников и их близких, которые не могут с ними связаться. Телефон +7 495 775-55-57 . Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса днем 14 января, осталось найти 66 занятых. «Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится», — подчеркивают в компании.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Осторожно, мошенники В связи с пожаром активизировали мошенники. «Пожалуйста, не попадайтесь на уловки мошенников, которые пытаются заработать на этой ситуации», — предупредил маркетплейс.

Как изменилась работа Wildberries

Сгоревший склад был одним из крупнейших на северо-западе: в Уткиной Заводи склад меньше, чем в Шушарах, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе интернет-магазина. По данным Госстройнадзора, его площадь составляла 105,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, что он принимал товары от поставщиков и распределял их на маркетплейсы, он служил еще и транзитным для отправки товаров в Москву. Сумма ущерба устанавливается. По оценкам управляющего партнера «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, она может составить около 15 миллиардов рублей.

Компания оперативно перестроила логистику, благо транспорт при пожаре не пострадал. Сейчас товарный поток, который ранее замыкался на Петербурге, идет напрямую в другие города. В течение двух недель планируется открыть новый сортировочный пункт в Петербурге. С 15 января WB обещает начать выплаты продавцам, потерявшим товары из-за пожара. На то, чтобы оценить ущерб каждого продавца, потребуется некоторое время.