Из-за пожара на складе Wildberries воздух проверяли каждый час сразу в четырех районах

Роспотребнадзор по Петербургу 14 января отчитался о работе в южных районах города, где воздух испортил дым от пожара на складе Wildberries. Несмотря на то, что пожар очень сильный и столб дыма был огромным, беспокоиться не стоит: воздух не представляет опасности.
«Согласно результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха во всех отобранных пробах превышений гигиенических нормативов для атмосферного воздуха территорий городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения, не обнаружено», — отмечается в сообщении.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» вчера каждый час отбирало пробы атмосферного воздуха в «зоне возможного влияния дымовых выбросов» — всего в 12 точках на территории Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов Петербурга.
«В адрес управления жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали.
Ситуация остается на контроле управления», — говорится в сообщении.
Пожар на складе Wildberries на Московском