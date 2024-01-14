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    Из-за пожара на складе Wildberries воздух проверяли каждый час сразу в четырех районах

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    Тушение пожара 13 января
    Тушение пожара 13 январяФото: МЧС России
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    Роспотребнадзор по Петербургу 14 января отчитался о работе в южных районах города, где воздух испортил дым от пожара на складе Wildberries. Несмотря на то, что пожар очень сильный и столб дыма был огромным, беспокоиться не стоит: воздух не представляет опасности.

    «Согласно результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха во всех отобранных пробах превышений гигиенических нормативов для атмосферного воздуха территорий городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения, не обнаружено», — отмечается в сообщении.

    ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» вчера каждый час отбирало пробы атмосферного воздуха в «зоне возможного влияния дымовых выбросов» — всего в 12 точках на территории Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов Петербурга.

    «В адрес управления жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали.

    Ситуация остается на контроле управления», — говорится в сообщении.

    Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153 в Шушарах начался рано утром 13 января. Несколько часов его тушили по самому высокому номеру сложности — 5. Открытое горение ликвидировали к середине дня 14 января. Проливка и разборка конструкций продолжаются. По официальной информации, никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») в отношении неустановленных лиц. Представители маркетплейса сообщили, что в течение двух недель планируется открыть новый сортировочный центр в Петербурге, а продавцам, товары которых пострадали от пожара, выплатят компенсации.

    Тушение пожара 13 января
    Тушение пожара 13 январяФото: МЧС России

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    Комментарии 15

    Гость14 Янв 2024 в 17:11
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