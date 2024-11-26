«Остались последние штрихи». Смольный показал степень готовности станции «Горный институт»

Накануне на станцию от «Спасской» прибыл пробный пассажирский состав , это ознаменовало начало обкатки нового участка метро. «Предстоит финальная проверка оборудования и инженерных систем, тестирование коммуникаций и систем безопасности, а также завершение работ по благоустройству прилегающей территории», — сообщает Линченко.

Никакой конкретики по поводу открытия станции он в этом посте не дает. Уж несколько месяцев наблюдатели и горожане строят предположения по поводу того, успеют ли «Горный институт» запустить в 2024 году, как неоднократно обещал Смольный. В последний раз губернатор Александр Беглов заявлял, что до конца года завершат строительные работы. Комитет по строительству сообщал, что и запуск станции также запланирован на 2024-й.