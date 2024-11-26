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Город «Остались последние штрихи». Смольный показал степень готовности станции «Горный институт»

«Остались последние штрихи». Смольный показал степень готовности станции «Горный институт»

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12 комментариев

В телеграм-канале вице-губернатора Николая Линченко опубликовали фото и видео со строящейся станции «Горный институт». Чиновник побывал там с инспекцией.

Как говорится в канале 26 ноября, основные отделочные работы закончены: это касается укладки гранита и мрамора и монтажа декоративных элементов — в частности, четырех панно. «Остались последние штрихи», — добавляют в сообщении.

Кроме того, смонтированы лифты, балюстрады и ступени четырех эскалаторов.

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Накануне на станцию от «Спасской» прибыл пробный пассажирский состав, это ознаменовало начало обкатки нового участка метро. «Предстоит финальная проверка оборудования и инженерных систем, тестирование коммуникаций и систем безопасности, а также завершение работ по благоустройству прилегающей территории», — сообщает Линченко.

Никакой конкретики по поводу открытия станции он в этом посте не дает. Уж несколько месяцев наблюдатели и горожане строят предположения по поводу того, успеют ли «Горный институт» запустить в 2024 году, как неоднократно обещал Смольный. В последний раз губернатор Александр Беглов заявлял, что до конца года завершат строительные работы. Комитет по строительству сообщал, что и запуск станции также запланирован на 2024-й.

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Комментарии
12
DEMOMON
25 минут
Наверное тяжело метро строить.
274475022
6 минут
Мне кажется что Смольный всегда состоит из «последних штрихов» десятилетиями.
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