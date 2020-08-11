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11.08.2020 19:49
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«Лекарство от депрессии». Смольный договорился с «Почтой России» о создании нового общественного пространства

Правительство Петербурга договорилось с «Почтой России» о сотрудничестве в создании Почтового квартала. Соглашение подписали губернатор Александр Беглов и глава почтового оператора Максим Акимов, передает 11 августа корреспондент «Фонтанки» из Смольного.

Стороны договорились вместе развивать территорию, ограниченную Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью, Галерной улицей.

Как сообщил Александр Беглов, на этой территории появится новое общественное пространство. В результате «депрессивная зона» возле Исаакиевского собора и Новой Голландии должна получиться «очень современной», сказал губернатор. Он также пообещал, что спросит мнение горожан о проекте, прежде чем реализовывать его.

«Почта России» намерена реконструировать находящиеся на территории квартала Главпочтамт, Дворец культуры работников связи, дом-усадьбу Ломоносова.

По словам Александра Беглова, в проекте примет участие худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

Он выступил с инициативой, чтобы сделать Главпочтамт концертным залом, отметил глава города.

При этом, по словам Максима Акимова, почтовая функция у здания тоже сохранится. Сам Валерий Гергиев описал проект поэтично, сравнив Главпочтамт со спящей красавицей, и пообещал, что он не будет похож ни на что уже существующее в мире.

Как ранее сообщал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, в здании Главпочтамта может появиться концертная площадка — аналог лондонского «Альберт-холла». ДК работников связи может использоваться под музей современного искусства, дом-усадьба Ломоносова — под Политехнический музей. Точное наполнение квартала будет понятно, когда оператор определится с концепцией.

Для создания единого пространства «Почта России» предлагает перенести парковку туристических автобусов с Исаакиевской площади на Конногвардейский бульвар, а также подвинуть автобазу Росгвардии.

Город уже выделил 14,5 млн рублей на развитие инженерной инфраструктуры квартала, в том числе на сохранение пешеходных зон с односторонним движением без права парковки на улице Якубовича и на Почтамтской улице, организацию кабельных переходов в рамках программы «Чистое небо», работы по замене асфальтового покрытия на тротуарную плитку.

На 2021 год запланировано выделение 13,3 млн рублей на проектирование реконструкции электрических сетей и наружного освещения. Прорабатывается вопрос обмена объектами недвижимого имущества для размещения воинских частей Росгвардии.

Также город займётся ремонтом фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Почтового квартала.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Елена Козюкова
А может вместо ПОНТОВ отремонтируем все почты ведь в некоторые зайти страшно(про работников я вообще молчу).Если нужен пример отделение почты на Замшина.
ussr_5e4d4b41561db
одно название Почта России уже вызывает только негативные эмоции... очереди как были, так и остались...
Денис Юсупов
>По словам Александра Беглова, в проекте примет участие худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

После того чудовищного вида ТЦ, в который при участии Гергиева превратили вторую сцену Мариинки, я бы не доверил ему даже деревенский сортир выбирать.
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