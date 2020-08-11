«Лекарство от депрессии». Смольный договорился с «Почтой России» о создании нового общественного пространства

Как сообщил Александр Беглов, на этой территории появится новое общественное пространство. В результате «депрессивная зона» возле Исаакиевского собора и Новой Голландии должна получиться «очень современной», сказал губернатор. Он также пообещал, что спросит мнение горожан о проекте, прежде чем реализовывать его.

Правительство Петербурга договорилось с «Почтой России» о сотрудничестве в создании Почтового квартала. Соглашение подписали губернатор Александр Беглов и глава почтового оператора Максим Акимов, передает 11 августа корреспондент «Фонтанки» из Смольного.

«Почта России» намерена реконструировать находящиеся на территории квартала Главпочтамт, Дворец культуры работников связи, дом-усадьбу Ломоносова.

По словам Александра Беглова, в проекте примет участие худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

Он выступил с инициативой, чтобы сделать Главпочтамт концертным залом, отметил глава города.

При этом, по словам Максима Акимова, почтовая функция у здания тоже сохранится. Сам Валерий Гергиев описал проект поэтично, сравнив Главпочтамт со спящей красавицей, и пообещал, что он не будет похож ни на что уже существующее в мире.

Как ранее сообщал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, в здании Главпочтамта может появиться концертная площадка — аналог лондонского «Альберт-холла». ДК работников связи может использоваться под музей современного искусства, дом-усадьба Ломоносова — под Политехнический музей. Точное наполнение квартала будет понятно, когда оператор определится с концепцией.

Для создания единого пространства «Почта России» предлагает перенести парковку туристических автобусов с Исаакиевской площади на Конногвардейский бульвар, а также подвинуть автобазу Росгвардии.