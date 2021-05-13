Преобразование площадки будет происходить в несколько этапов. В рамках первой очереди к концу 2022 года будут раскрыты проходы с Сытнинской улицы на территорию рынка и построены деревянные павильоны. В результате на прилегающей территории появится общественное пространство с ресторанами, пьяцеттой и летними террасами. Будет сохранен формат сезонного базара, когда люди прямо на улице смогут купить корюшку весной или местные ягоды осенью. Сумма инвестиций в первый этап оценивается в 70 млн рублей. Общая площадь новой застройки — 1 000 кв. метров. Эскизное архитектурное решение готово, детали концепции будут уточняться в ближайшие месяцы, в том числе и с будущими арендаторами.

Историческое здание отреставрируют поэтапно — так, чтобы рынок не прекращал свою работу. При этом авторы концепции обещают сохранить исторические элементы и планировки, включая те, что были добавлены в советские годы и не являются предметом охраны. Дизайн перегородок, прилавков и ценников будет разработан так, чтобы он деликатно вписывался в старый интерьер, обещают авторы концепции.

Вид на торговую улицу Сытного рынка Фото: ООО «Сытный рынок» Аксонометрический вид квартала Фото: ООО «Сытный рынок» Вечерний вид с рыночной площади на новое здание Фото: ООО «Сытный рынок» Интерьер историческое здание Сытного рынка Фото: ООО «Сытный рынок» Благоустройство Сытнинской улицы. Вход на территорию рынка Фото: ООО «Сытный рынок» Поделиться Поделиться







Принципиальная позиция заключается в том, чтобы сохранить сложившуюся функцию, найти возможность привлекать больше фермеров и из Ленинградской области, и из других регионов, отмечают в компании. «Мы не хотим делать фудхолл внутри исторического здания, нам важно сохранить там именно продуктовый рынок. Некоторые фермеры торгуют на нем дольше, чем я им управляю», — рассказал генеральный директор ООО «Сытный рынок» Борис Элькин. По его словам, проект реконструкции назрел давно, но обновлению мешало нежелание городских властей продлевать договор аренды на долгий срок. «Сейчас нам продлевают договор аренды на старое здание, это позволяет начать работу в самое ближайшее время», — сообщил предприниматель.

