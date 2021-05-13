Преобразование площадки будет происходить в несколько этапов. В рамках первой очереди к концу 2022 года будут раскрыты проходы с Сытнинской улицы на территорию рынка и построены деревянные павильоны. В результате на прилегающей территории появится общественное пространство с ресторанами, пьяцеттой и летними террасами. Будет сохранен формат сезонного базара, когда люди прямо на улице смогут купить корюшку весной или местные ягоды осенью.
Сумма инвестиций в первый этап оценивается в 70 млн рублей. Общая площадь новой застройки — 1 000 кв. метров. Эскизное архитектурное решение готово, детали концепции будут уточняться в ближайшие месяцы, в том числе и с будущими арендаторами.
Историческое здание отреставрируют поэтапно — так, чтобы рынок не прекращал свою работу. При этом авторы концепции обещают сохранить исторические элементы и планировки, включая те, что были добавлены в советские годы и не являются предметом охраны. Дизайн перегородок, прилавков и ценников будет разработан так, чтобы он деликатно вписывался в старый интерьер, обещают авторы концепции.
Принципиальная позиция заключается в том, чтобы сохранить сложившуюся функцию, найти возможность привлекать больше фермеров и из Ленинградской области, и из других регионов, отмечают в компании. «Мы не хотим делать фудхолл внутри исторического здания, нам важно сохранить там именно продуктовый рынок. Некоторые фермеры торгуют на нем дольше, чем я им управляю», — рассказал генеральный директор ООО «Сытный рынок» Борис Элькин. По его словам, проект реконструкции назрел давно, но обновлению мешало нежелание городских властей продлевать договор аренды на долгий срок. «Сейчас нам продлевают договор аренды на старое здание, это позволяет начать работу в самое ближайшее время», — сообщил предприниматель.
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга поддержала инициативу и готова со своей стороны сделать благоустройство вокруг территории рынка, чтобы весь комплекс превратился в единое городское пространство, говорится в сообщении.
Авторы проекта — бюро Citizenstudio, победители первой Молодежной архитектурной биеннале в Казани, а приспособлением и рабочей документацией займутся молодые петербургские архитекторы из бюро Klauzura. Консультантом по разработке и реализации концепции выступит компания Miles and Yards.
Сытный рынок, основанный в 1711 году, — старейший в Петербурге. Здание принадлежит городу и находится в аренде у ООО «Сытный рынок» (62,5% принадлежит семье Бориса Элькина, еще 37,5 — искусствоведу из Русского музея Александру Боровскому и его невестке Марии). Выручка оператора в 2020 году составила 30,5 млн рублей, прибыль — 3,2 млн рублей.