Смольный ждет падения доходов от использования и продажи имущества в 2022 году

Доходы Петербурга от использования и продажи имущества в 2022 году составят 21,8 млрд рублей. Это на 100 млн рублей меньше планового показателя на 2021 год и на 600 млн рублей меньше фактических доходов, которые ждет Смольный.



С таким прогнозом выступил глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков в ходе нулевых чтений бюджета 23 августа.