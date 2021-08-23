Смольный ждет падения доходов от использования и продажи имущества в 2022 году

Доходы Петербурга от использования и продажи имущества в 2022 году составят 21,8 млрд рублей. Это на 100 млн рублей меньше планового показателя на 2021 год и на 600 млн рублей меньше фактических доходов, которые ждет Смольный.
С таким прогнозом выступил глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков в ходе нулевых чтений бюджета 23 августа.
В 2021 году Смольный надеется заработать на своем имуществе 22,4 млрд рублей, или
В 2021 году КИО рассчитывает выручить на продаже имущества 8,9 млрд рублей, на аренде земельных участков — 6,3 млрд рублей, на аренде земли на инвестиционных условиях — 1,3 млрд рублей, на аренде нежилого фонда — 3,7 млрд рублей.
В 2022 году, по прогнозу комитета, доходы от приватизации составят 7,5 млрд рублей, а от других видов использования имущества — 13,8 млрд рублей, прочие доходы (в том числе штрафы) — еще 0,5 млрд рублей.