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«Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине». Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

Серия гонок Формула-1 объявила об отмене Гран-при России в 2022 году, который должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года в Сочи. Заявление об этом опубликовано 25 февраля на официальном сайте гоночной серии.

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«Чемпионат мира ФИА Формулы-1 посещает страны по всему миру с позитивным настроем объединять людей и нации. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг Формула-1, ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Напомним, что российский этап Формулы-1 в последний раз в 2022 году должен был принять Сочи. В дальнейшем его планировалось перенести на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Ранее Россия уже лишилась финала Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, баскетбольная Евролига на неопределенный срок отложила матчи с участием российских команд, а Международная федерация лыжного спорта перенесла из России все соревнования, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам.

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Комментарии (8)

nuga
Плакальщицы подтянулись. Где вы были,когда Нато бомбило Югославию у вас под носом,не говоря про Ближний восток? Катались,как ни в чем не бывало.
BrotherRabbit
Ну, началось... пошло-поехало...
Концерты отменяют, соревнования переносят
Будут душить
Медленно и долго
blackcatwhitecat
надеюсь, и в игоре отменят, это только головняк местным жителям
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