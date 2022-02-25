«Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине». Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

«Чемпионат мира ФИА Формулы-1 посещает страны по всему миру с позитивным настроем объединять людей и нации. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг Формула-1, ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Напомним, что российский этап Формулы-1 в последний раз в 2022 году должен был принять Сочи. В дальнейшем его планировалось перенести на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.