Цена вхождения. Как скажутся санкции Запада на экономике Петербурга

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Великобритания, а вслед за ней США и ЕС 24 февраля объявили о запуске нового пакета санкций против России. Это в первую очередь ограничение на обслуживание платежей и запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Оговаривается, что речь идет о товарах двойного назначения, но по факту — под ударом окажется довольно широкий перечень категорий.

Стоит отметить: американские и британские санкции — более жесткие. Европа, едва объявив о своих мерах воздействия, уже оговорилась: будут исключения. В первую очередь в той части, что касается торговли энергоресурсами. Есть надежда, что ограничения не коснутся и медицинской техники, и медикаментов. По всему остальному прогноз самый пессимистичный.



Говорить о том, какая именно доля высокотехнологичной продукции приходится именно на Петербург, трудно: значительная часть товаров оформляется на таможне в Москве, а то, что приходит в Петербург, зачастую следует дальше по всей стране. Так что из общей статистики ФТС точно долю города вычленить нельзя.

Из того, что растаможивается именно у нас, к высокотехнологичным товарам можно отнести примерно с десяток товарных групп, в каждой из которых не по одному десятку товарных позиций. Приблизительно объем такого городского импорта можно оценить в 16 млрд долл. Четверть из них приходится на группу с кодом «84» — различные механизмы, оборудование и устройства, в числе которых и станки, и турбины, и двигатели, и сепараторы, и многое другое. В этой категории как минимум 600 млн долл. — это двигатели для автомобилей преимущественно из Китая — там расположены сборочные производства многих мировых автоконцернов.

Еще более 3,5 млрд — это код «85», разнообразная электроника — как бытовая, так и промышленного назначения: трансформаторы, генераторы, электродвигатели и пр.



На Китай, который пока ни о каких санкциях не объявлял, приходится лишь четверть всего высокотехнологичного импорта, регистрируемого в Петербурге, — около 4 млрд рублей. Остальное — в основном США, Европа, Япония.

Санкции, наложенные США, затрагивают товары, «необходимые для развития российской оборонной, аэрокосмической и морской промышленности». Американский экспортный регулятор BIS отныне будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, оборудования для информационной безопасности, лазеров, сенсоров.

Сопоставимые меры собираются ввести и другие страны. В частности, правительство Японии уже заявило о намерении ужесточить процедуры, связанные с экспортом в Россию полупроводников и другой высокотехнологичной продукции. О готовности присоединиться к экономическим санкциям заявили Южная Корея и Тайвань.

Ограничения призваны «существенно повлиять на способность России приобретать товары, которые она не может производить сама». По оценкам администрации США, российский импорт высокотехнологичной продукции в результате санкций сократится в два раза.



«Не может производить сама», — ключевое понятие. Самый яркий пример здесь — микрочипы, без которых сегодня немыслимо производство потребительских товаров — от компьютеров и бытовой техники до автомобилей.

Хотя в Петербурге минувшей осенью с помпой открывали завод по производству чипов и модулей для суперкомпьютеров «Макро ЕМС», на деле предприятие всего лишь выполняет так называемую поверхностную сборку — то есть припаивает на платы микросхемы — по большей части иностранного производства.

В мире сейчас всего четыре компании, способные производить продвинутые микросхемы топового уровня: южнокорейская Samsung, американская GlobalFoundries, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и американская Intel.

TSMC уже подтвердила, что будет выполнять новые экспортные правила и прекращает поставки российским контрагентам. Intel пока заблокировал доступ для россиян к своему сайту. В «Макро ЕМС» отказались прокомментировать ситуацию с поставками микроэлектроники.

Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, уже заявили в Минпромторге. Но шансы локализовать выпуск микропроцессоров, тем более в короткий срок, стремятся к нулю, признают участники рынка. Как сообщает «Коммерсантъ», на деле сейчас Минпромторг лишь ведет с участниками рынка консультации по диверсификации поставок, чтобы возить чипы из других стран.



Продавцы бытовой техники и электроники пока не получали уведомлений от контрагентов о приостановке поставок, заявил «Фонтанке» глава сети DNS Дмитрий Алексеев. Уверенность, что «удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей», топ-менеджер также высказал в ходе совещания в Минпромторге 25 февраля. Впрочем, функциональность части гаджетов уже снизилась. Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции, сообщил Банк России.

Ну и, конечно, санкции повысят цену электроники. Тот же DNS объявил об их росте на 30 % и почти тут же получил претензию от ФАС. Вряд ли стоит сильно винить именно ретейлеров. Ведь на те деньги, что они сейчас получат от покупателей, им надо будет закупать следующие партии неминуемо дорожающих (не из-за санкций, так из-за девальвации рубля) телефонов и холодильников. И если денег на нужный рынку объем товаров не хватит, возникнет дефицит, следствием которого станет всё тот же рост цен. Замкнутый круг.



Не так благополучно обстоят дела в автопроме. Ряд импортеров уже заявил о прекращении отгрузок в Россию самих автомобилей. По данным «Ведомостей», среди них: Audi, General Motors, Jaguar Land Rover.

Один из дилеров марки KIA в Петербурге рассказал «Фонтанке», что получил от дистрибьютора уведомление о прекращении на неопределенный срок поставок модели KIA Rio, которая собирается на автозаводе в Петербурге. Причин поставщик не объяснил, но дилер не исключает, что дело скорее в неопределенности с ценовой политикой, чем в сбоях с поставками. При этом с машинами Hyundai, которые также выпускаются в Петербурге, проблем нет.

В пресс-службе KIA сообщили, что не располагают информацией о сбоях в поставках. На петербургском заводе Hyundai, где выпускается в том числе KIA Rio, заявили, что не готовы комментировать вопросы о санкциях и их влиянии на поставки и график работы предприятия. Без комментария оставил вопросы и завод Nissan. Toyota на момент публикации не ответила на запрос «Фонтанки». Однако о том, что против России вводит санкции и Япония, уже объявлено.



В Южной Корее — родине Hyundai — о санкциях официально пока не сообщили, хотя и подтвердили, что будут следовать в общем русле — вслед за США. В первую очередь речь идет о поставках как раз высокотехнологичных электронных компонентов, без которых современные машины никуда не едут. Корейская пресса уже пишет, что это скажется на поставках и на петербургский завод корпорации.

Но опасные прецеденты уже есть. О приостановке завода в Москве на неделю сообщила Renault. Впрочем, в компании говорят, что проблема не в санкциях как таковых. «Перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов», — обтекаемо заявила пресс-служба компании. АвтоВАЗ, который также принадлежит Renault Group, временно остановил некоторые линии в связи с отсутствием комплектующих в необходимом количестве.

В комитете по промышленной политике Смольного в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать перспективы воздержались от оценки ущерба международных санкций для городской промышленности и экономики в целом.



Наиболее «пострадавшим» из российских банков, попавших в санкционные списки, кажется ВТБ, который уже начал сокращать свое участие в дочерних компаниях, чтобы вывести из-под удара хотя бы их. Вообще для Петербурга ВТБ — главный инфраструктурный партнер последних лет, посоревноваться может только Газпром. Через своих дочек банк присутствует в капитале основных ньюсмейкеров городского хозяйства. 35% у Группы ВТБ — в «Метрострое северной столицы» — той самой компании, которая теперь на безальтернативной основе строит подземку в городе в рамках контракта на 600 миллиардов и которой вот-вот надо бы покупать проходческие комплексы за рубежом. Докапитализация компании более чем на 10 млрд планировалась в прошлом году, однако перенеслась.



Кроме того, ВТБ — один из совладельцев Магистрали Северной столицы, концессионера Западного скоростного диаметра, который сейчас в рамках допсоглашения начал реализацию Широтной магистрали скоростного движения — крупнейшего дорожного проекта ближайших лет. Он же держит 25% минус одну акцию Невского экологического оператора — компании, которая с 1 января взяла на себя обращение со всеми отходами в Петербурге и намерена запускать свою инвестпрограмму с 5 мусороперерабатывающими заводами минимум на 30 млрд рублей. Ну и конечно — вторая очередь Пулково за 50 млрд и строительство нового корпуса Боткинской больницы за 30 млрд. Все перечисленные проекты осенены одной аббревиатурой — теперь санкционной, почти по всем подписывались соглашения на ПМЭФ. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу о возможном влиянии наложенных Западом ограничений на инфраструктурные проекты.



Если еще о Петербурге и инфраструктуре — интересно, с чем столкнется Октябрьская железная дорога, «Сапсаны» для которой поставляет дочерняя компания немецкого Siemens, обслуживают тоже немцы. Очередной контракт на 13 поездов как раз в стадии исполнения, первый новенький «Сапсан» приплыл в Россию прошлым летом, на линию эту партию предполагалось выпускать в течение двух лет. «Фонтанка» направила запрос в ОЖД на тему гарантий от поставщика и гипотетической замены этого подвижного состава.



С другой стороны, не стоит забывать, что, например, турбины Siemens в свое время нашли окольную дорожку в санкционный Крым, пусть это и не закончилось хорошо для всех участников процесса. Именно тогда возобновились разговоры о необходимости ускорить разработку собственного аналога, однако глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров прямо называл это бессмысленным и настаивал, что проще локализовать производство того же Siemens.



Еще один весьма вероятный удар придется по самому крупному за всю историю современной России инфраструктурному проекту — газохимическому комплексу «Газпрома» в Усть-Луге. Его основной подрядчик — китайский. Так что на первый взгляд, особой угрозы нет. Однако, большинство оборудования — самая дорогостоящая часть, без которой вообще нет смысл что-то делать — производится либо в Европе, либо с использованием западных технологий в Китае.

К примеру, буквально на днях оператор проекта «Русхимальянс» объявил о соглашении о поставке высокотехнологичного оборудования для газопереработки с российско-германским СП «Линде Северсталь». Технологии, которые используются в этой продукции — немецкие. «Фонтанка» направила письмо в головной офис газохимического концерна Linde с вопросом о будущем его участия в проекте. Ответа пока не было. Оставили без внимания письмо «Фонтанки» и в самом «Русхимальянсе».

Кстати, его основной финансовый партнер — ВЭБ, который был назван в числе первых в санкционном списке еще до начала операции на Украине. Каким образом он теперь будет привлекать финансирование, не очень понятно. Все банки, попавшие под санкции отделываются общими словами о том, что были готовы к такому развитию событий и продолжат работать как работали лишь с небольшими поправками на санкции.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

