Цена вхождения. Как скажутся санкции Запада на экономике Петербурга

Великобритания, а вслед за ней США и ЕС 24 февраля объявили о запуске нового пакета санкций против России. Это в первую очередь ограничение на обслуживание платежей и запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Оговаривается, что речь идет о товарах двойного назначения, но по факту — под ударом окажется довольно широкий перечень категорий.
Стоит отметить: американские и британские санкции — более жесткие. Европа, едва объявив о своих мерах воздействия, уже оговорилась: будут исключения. В первую очередь в той части, что касается торговли энергоресурсами. Есть надежда, что ограничения не коснутся и медицинской техники, и медикаментов. По всему остальному прогноз самый пессимистичный.
Говорить о том, какая именно доля высокотехнологичной продукции приходится именно на Петербург, трудно: значительная часть товаров оформляется на таможне в Москве, а то, что приходит в Петербург, зачастую следует дальше по всей стране. Так что из общей статистики ФТС точно долю города вычленить нельзя.
Из того, что растаможивается именно у нас, к высокотехнологичным товарам можно отнести примерно с десяток товарных групп, в каждой из которых не по одному десятку товарных позиций. Приблизительно объем такого городского импорта можно оценить в 16 млрд долл. Четверть из них приходится на группу с кодом «84» — различные механизмы, оборудование и устройства, в числе которых и станки, и турбины, и двигатели, и сепараторы, и многое другое. В этой категории как минимум 600 млн долл. — это двигатели для автомобилей преимущественно из Китая — там расположены сборочные производства многих мировых автоконцернов.
Еще более 3,5 млрд — это код «85», разнообразная электроника — как бытовая, так и промышленного назначения: трансформаторы, генераторы, электродвигатели и пр.
На Китай, который пока ни о каких санкциях не объявлял, приходится лишь четверть всего высокотехнологичного импорта, регистрируемого в Петербурге, — около 4 млрд рублей. Остальное — в основном США, Европа, Япония.
Санкции, наложенные США, затрагивают товары, «необходимые для развития российской оборонной, аэрокосмической и морской промышленности». Американский экспортный регулятор BIS отныне будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, оборудования для информационной безопасности, лазеров, сенсоров.
Сопоставимые меры собираются ввести и другие страны. В частности, правительство Японии уже заявило о намерении ужесточить процедуры, связанные с экспортом в Россию полупроводников и другой высокотехнологичной продукции. О готовности присоединиться к экономическим санкциям заявили Южная Корея и Тайвань.
Ограничения призваны «существенно повлиять на способность России приобретать товары, которые она не может производить сама». По оценкам администрации США, российский импорт высокотехнологичной продукции в результате санкций сократится в два раза.
«Не может производить сама», — ключевое понятие. Самый яркий пример здесь — микрочипы, без которых сегодня немыслимо производство потребительских товаров — от компьютеров и бытовой техники до автомобилей.
Хотя в Петербурге минувшей осенью с помпой открывали завод по производству чипов и модулей для суперкомпьютеров «Макро ЕМС», на деле предприятие всего лишь выполняет так называемую поверхностную сборку — то есть припаивает на платы микросхемы — по большей части иностранного производства.
В мире сейчас всего четыре компании, способные производить продвинутые микросхемы топового уровня: южнокорейская Samsung, американская GlobalFoundries, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и американская Intel.
TSMC уже подтвердила, что будет выполнять новые экспортные правила и прекращает поставки российским контрагентам. Intel пока заблокировал доступ для россиян к своему сайту. В «Макро ЕМС» отказались прокомментировать ситуацию с поставками микроэлектроники.
Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, уже заявили в Минпромторге. Но шансы локализовать выпуск микропроцессоров, тем более в короткий срок, стремятся к нулю, признают участники рынка. Как сообщает «Коммерсантъ», на деле сейчас Минпромторг лишь ведет с участниками рынка консультации по диверсификации поставок, чтобы возить чипы из других стран.
Продавцы бытовой техники и электроники пока не получали уведомлений от контрагентов о приостановке поставок, заявил «Фонтанке» глава сети DNS Дмитрий Алексеев. Уверенность, что «удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей», топ-менеджер также высказал в ходе совещания в Минпромторге 25 февраля. Впрочем, функциональность части гаджетов уже снизилась. Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции, сообщил Банк России.
Ну и, конечно, санкции повысят цену электроники. Тот же DNS объявил об их росте на
Не так благополучно обстоят дела в автопроме. Ряд импортеров уже заявил о прекращении отгрузок в Россию самих автомобилей. По данным «Ведомостей», среди них: Audi, General Motors, Jaguar Land Rover.
Один из дилеров марки KIA в Петербурге рассказал «Фонтанке», что получил от дистрибьютора уведомление о прекращении на неопределенный срок поставок модели KIA Rio, которая собирается на автозаводе в Петербурге. Причин поставщик не объяснил, но дилер не исключает, что дело скорее в неопределенности с ценовой политикой, чем в сбоях с поставками. При этом с машинами Hyundai, которые также выпускаются в Петербурге, проблем нет.
В пресс-службе KIA сообщили, что не располагают информацией о сбоях в поставках. На петербургском заводе Hyundai, где выпускается в том числе KIA Rio, заявили, что не готовы комментировать вопросы о санкциях и их влиянии на поставки и график работы предприятия. Без комментария оставил вопросы и завод Nissan. Toyota на момент публикации не ответила на запрос «Фонтанки». Однако о том, что против России вводит санкции и Япония, уже объявлено.
В Южной Корее — родине Hyundai — о санкциях официально пока не сообщили, хотя и подтвердили, что будут следовать в общем русле — вслед за США. В первую очередь речь идет о поставках как раз высокотехнологичных электронных компонентов, без которых современные машины никуда не едут. Корейская пресса уже пишет, что это скажется на поставках и на петербургский завод корпорации.
Но опасные прецеденты уже есть. О приостановке завода в Москве на неделю сообщила Renault. Впрочем, в компании говорят, что проблема не в санкциях как таковых. «Перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов», — обтекаемо заявила пресс-служба компании. АвтоВАЗ, который также принадлежит Renault Group, временно остановил некоторые линии в связи с отсутствием комплектующих в необходимом количестве.
В комитете по промышленной политике Смольного в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать перспективы воздержались от оценки ущерба международных санкций для городской промышленности и экономики в целом.
Наиболее «пострадавшим» из российских банков, попавших в санкционные списки, кажется ВТБ, который уже начал сокращать свое участие в дочерних компаниях, чтобы вывести из-под удара хотя бы их. Вообще для Петербурга ВТБ — главный инфраструктурный партнер последних лет, посоревноваться может только Газпром. Через своих дочек банк присутствует в капитале основных ньюсмейкеров городского хозяйства. 35% у Группы ВТБ — в «Метрострое северной столицы» — той самой компании, которая теперь на безальтернативной основе строит подземку в городе в рамках контракта на 600 миллиардов и которой вот-вот надо бы покупать проходческие комплексы за рубежом. Докапитализация компании более чем на 10 млрд планировалась в прошлом году, однако перенеслась.
Кроме того, ВТБ — один из совладельцев Магистрали Северной столицы, концессионера Западного скоростного диаметра, который сейчас в рамках допсоглашения начал реализацию Широтной магистрали скоростного движения — крупнейшего дорожного проекта ближайших лет. Он же держит 25% минус одну акцию Невского экологического оператора — компании, которая с 1 января взяла на себя обращение со всеми отходами в Петербурге и намерена запускать свою инвестпрограмму с 5 мусороперерабатывающими заводами минимум на 30 млрд рублей. Ну и конечно — вторая очередь Пулково за 50 млрд и строительство нового корпуса Боткинской больницы за 30 млрд. Все перечисленные проекты осенены одной аббревиатурой — теперь санкционной, почти по всем подписывались соглашения на ПМЭФ. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу о возможном влиянии наложенных Западом ограничений на инфраструктурные проекты.
Если еще о Петербурге и инфраструктуре — интересно, с чем столкнется Октябрьская железная дорога, «Сапсаны» для которой поставляет дочерняя компания немецкого Siemens, обслуживают тоже немцы. Очередной контракт на 13 поездов как раз в стадии исполнения, первый новенький «Сапсан» приплыл в Россию прошлым летом, на линию эту партию предполагалось выпускать в течение двух лет. «Фонтанка» направила запрос в ОЖД на тему гарантий от поставщика и гипотетической замены этого подвижного состава.
С другой стороны, не стоит забывать, что, например, турбины Siemens в свое время нашли окольную дорожку в санкционный Крым, пусть это и не закончилось хорошо для всех участников процесса. Именно тогда возобновились разговоры о необходимости ускорить разработку собственного аналога, однако глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров прямо называл это бессмысленным и настаивал, что проще локализовать производство того же Siemens.
Еще один весьма вероятный удар придется по самому крупному за всю историю современной России инфраструктурному проекту — газохимическому комплексу «Газпрома» в Усть-Луге. Его основной подрядчик — китайский. Так что на первый взгляд, особой угрозы нет. Однако, большинство оборудования — самая дорогостоящая часть, без которой вообще нет смысл что-то делать — производится либо в Европе, либо с использованием западных технологий в Китае.
К примеру, буквально на днях оператор проекта «Русхимальянс» объявил о соглашении о поставке высокотехнологичного оборудования для газопереработки с российско-германским СП «Линде Северсталь». Технологии, которые используются в этой продукции — немецкие. «Фонтанка» направила письмо в головной офис газохимического концерна Linde с вопросом о будущем его участия в проекте. Ответа пока не было. Оставили без внимания письмо «Фонтанки» и в самом «Русхимальянсе».
Кстати, его основной финансовый партнер — ВЭБ, который был назван в числе первых в санкционном списке еще до начала операции на Украине. Каким образом он теперь будет привлекать финансирование, не очень понятно. Все банки, попавшие под санкции отделываются общими словами о том, что были готовы к такому развитию событий и продолжат работать как работали лишь с небольшими поправками на санкции.
Денис Лебедев, Галина Бояркова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»