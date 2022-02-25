Завод Hyundai в Петербурге может столкнуться с перебоями поставок запчастей из-за западных санкций

Корейское правительство и крупные производители надеются на то, что удастся наладить поставки полупроводников в Россию на фоне повсеместно вводимых против нее санкций. В противном случае — корейские заводы в РФ могут столкнуться с нехваткой комплектующих, пишут корейские СМИ.

Как сообщают корейские СМИ, после выхода в свет комплексного плана санкций в отношении России пострадали ряд местных компаний. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ высокотехнологичной продукции. Например, полупроводников. Это затронуло Samsung Electronics, LG Electronics и Hyundai Motors.

Проблемой может стать нехватка комплектующих для корейских заводов, которые работают в России. Полупроводники используются во всех бытовых приборах и электронных устройствах, включая смартфоны. Они необходимы заводам Samsung Electronics (производит телевизоры в Калуге), LG Electronics (производит бытовую технику и телевизоры в Рузе). Могут пострадать Hyundai Motor Company и Kia Motors, наладившие крупное производство в Петербурге. В данный момент правительство Кореи исходит из того, что товары народного потребления, не предназначенные для военных целей, могут быть вывезены на экспорт. Обсуждение того, что головные компании должны иметь возможность поставлять модули на собственную производственную базу в России, ведется с США. Однако корейские компании опасаются, что, в случае обострения конфликта, требования США по экспортной лицензии в Россию могут стать более жесткими. Отмечается, что в прошлом году объем рынка экспорта полупроводников в Россию оценивался в 85,5 миллиарда вон (около 75 миллионов долларов). Это лишь 0,06% от общего объема экспорта полупроводников Кореи. Поэтому влияние санкций в данный момент оценивается как незначительное.